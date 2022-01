Habitantes de Temblador viajan por medicinas y alimentos

Habitantes de Temblador afirman que los servicios básicos son deficientes, no hay gas, no hay agua y no hay gasolina.

Habitantes de Temblador, municipio libertador del estado Monagas afirman que el funcionamiento de los servicios básicos en esa localidad son deficientes, se destaca la falta de gas doméstico, fallas en el agua potable y complicaciones en el surtido de combustible.

Cocinan a leña

Nely Díaz calificó los servicios como pésimos, esto en referencia a la carencia de gas doméstico que obliga a las personas a cocinar a leña, el mal estado de la vía pública, los cortes del servicio eléctrico, en el agua potable y las colas para abastecerse de gasolina.

Sin embargo, no solo las fallas de los servicios en la capital del municipio Libertador ocasionan estrés a los residentes de esa zona del estado, también cabe destacar que los altos costos que se manejan en la localidad son impagables. Los usuarios se trasladan hacia Maturín para poder ahorrar a la hora de comprar alimentos y medicinas.

“La comida se consigue, pero es cara, igual que los medicamentos. De hecho, estoy por aquí buscando en las farmacias unas medicinas porque allá son muy caras; Yo me estoy colocando complejo B, y mientras que mi hermana me lo consiguió aquí en 5 dólares, en Temblador me cuesta 20 dólares, por eso uno busca la manera y cuando tiene la oportunidad viene a hacer las compras de una vez porque es más barato”.