Habitantes del municipio Sucre de Mérida llevan 23 días sin agua potable

Los vecinos de San Juan y Lagunillas, del municipio Sucre en el estado Mérida llevan 23 días sin agua potable, debido al arrastre de la tubería del acueducto de 16 pulgadas.

Judith Uzcátegui Martínez, habitante de esa zona, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que tanto niños y niñas, personas de la tercera edad y con enfermedades se han visto afectados por esta situación.

«Aquí el alcalde no se ha abocado a repartir agua ni en San Juan y en Lagunilla. Fui a aguas de Mérida y lo que me dijeron fue que esto era para largo, por lo menos un mes o dos meses, yo les pido, auxíliennos, ayuden a esta gente que está tratando de arreglar las tuberías, fueron 200 metros que se cayeron de la Tostó y no ha habido manera que nos den agua», clamó Uzcátegui.

Asimismo mencionó que desde hace ocho años vive en el municipio Sucre y no ha visto mejoría en torno al servicio de agua potable en la zona. “Esto ha sido puros pañitos de agua caliente, se puso más grave y ahora si es verdad que no va haber agua por mucho tiempo”, indicó Uzcátegui.

Igualmente señaló que para que los habitantes de esta localidad puedan obtener agua deben pagarle a una cisterna alrededor de 80 dólares donde la mayoría de los residentes son de bajos recursos.

“Señor gobernador ayúdennos a que nos pongan el agua lo antes posible o que nos auxilien con una cisterna, porque una cisterna está cobrando 80 dólares, la mayoría de las personas somos pensionadas y jubiladas, lo que cobramos son 7 bolívares, ¿De dónde vamos a sacar 80 dólares por una cisterna? De una agua que de paso viene turbia, no somos camellos”, mencionó la habitante del municipio Sucre.

Por su parte, la empresa Aguas de Mérida a través de un comunicado en redes sociales informó que el día viernes 5 de diciembre ese organismo junto con la Dirección de Servicios de la alcaldía del municipio Sucre, trasladaron la tubería tipo PAD hasta el sitio y están trabajando para rehabilitar el acueducto de 16 pulgadas a la brevedad posible.

Se pudo conocer que en horas de la mañana de este viernes el protector y candidato a la gobernación del estado Mérida, Jehyson Guzmán, y Aguas de Mérida iniciaron el “Plan Cisterna” en San Juan y Lagunillas, un programa que busca beneficiar a las comunidades que pudieran presentar interrupciones en el servicio de agua potable, mientras se busca solventar las averías presentadas.