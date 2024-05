Hamás acepta la propuesta de tregua que Israel rechaza

El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, comunicó este lunes 6 de mayo a Egipto y a Catar que el grupo islamista palestino acepta la propuesta para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Ismail Haniyeh, líder del buró político del movimiento Hamás, realizó una llamada con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y con el ministro de Inteligencia egipcio, Abás Kamel, y les informó de la aprobación por parte del movimiento Hamás de su propuesta sobre un acuerdo de alto el fuego», dijo el grupo palestino.

No obstante, no se ha hecho público el contenido de la propuesta ni la postura oficial de Israel. Sin embargo, la cadena estatal israelí Kan informó que Israel no aceptaría la tregua.

De acuerdo con el informe de la televisora estatal Kan, la propuesta aceptada por Hamás es un documento elaborado por Egipto de manera unilateral. El Gobierno israelí también argumentado que mientras no se conozcan los detalles de la propuesta, no emitirán ninguna postura al respecto.

Hamás, agrupación calificada como terrorista por la Unión Europea, hizo el anuncio en un breve comunicado en el que no ofreció más detalles, después de que el Ejército israelí ordenara a unos 100.000 palestinos en el este de Rafah evacuar la localidad ante un posible asalto terrestre.

Tregua incierta a horas del ataque a Rafah

El incierto destino de la tregua aceptada por Hamás y puesta en duda por Israel, se hace más peligrosa luego que Israel pidiera a los civiles de Rafah abandonar la zona. Israel sigue con la firme decisión de aplicar una gran ofensiva militar terrestre en la zona.

El grupo islamista advirtió hoy a las fuerzas israelíes de que cualquier operación militar en Rafah «no será un picnic», y que el brazo armado del grupo, las Brigadas al Qasam, están preparadas para «defender a nuestro pueblo».

Con información de AFP.

