Hidrocapital dejó sin agua a media Caracas durante varios días

La estatal Hidrocapital que desde hace siete años implementó un plan de racionamiento temporal en las parroquias de la Gran Caracas y algunos municipios del estado Miranda para presuntamente paliar el fenómeno climático de El Niño que produjo sequía en los embalses de la capital.

Una vez superado esto, el racionamiento continuó y se acentuó luego del apagón eléctrico nacional que se registró el 7 de marzo de 2019 pues los sistemas de distribución del agua (Tuy I, II y III) funcionan con electricidad.

No obstante, estos sistemas de distribución presentan diversas dificultades que a la vez alteran la calidad de vida de los ciudadanos, porque además de los cortes de agua (mínimo 3 días sin el servicio), ocurren suspensiones inesperadas por roturas de tubos, entonces el corte podría pasar de tres días a una semana o más.

Recientemente, Hidrocapital anunció que las parroquias 23 de Enero, El Recreo, La Pastora, San Bernardino, Altagracia, San Agustín, San José y San Juan; y a los municipios mirandinos El Hatillo, Baruta y Sucre estarían sin agua por la reparación de una tubería de 72” en el Sistema Tuy II.

La reparación se extendió por unos seis días que se sumaron a los días de algunas zonas que ya estaban sin agua, hecho que también amplió los gastos extras para la compra de agua o de camiones cisternas para poder aliviar la situación y resolver la cotidianidad de alimentación y aseo personal.

Hablan los afectados

A la crisis por el suministro del agua se añade el incremento de las fallas eléctricas en varios sectores de Caracas que, aunque no es tan pronunciado como en las otras regiones del país, hay zonas que pueden durar varias horas al día sin la energía eléctrica o con constantes fluctuaciones a diario.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó dos personas que estuvieron afectadas por las fallas de ambos servicios: Carmela Longo, una periodista que reside en la urbanización El Marqués; y también con una farmaceuta que vive en El Cafetal y quien prefirió estar bajo anonimato.

Longo narró que estuvieron al menos 9 días sin agua, exactamente desde el jueves 20 hasta el sábado 29, pero la situación al menos en su residencia la pudieron sobrellevar porque el edificio cuenta con un pozo que construyeron en la década de los ochenta con el fin de surtir al tanque principal en caso de que el servicio de agua falle. Esto implica que cuando no hay agua de la calle, los residentes tienen la opción de recibir agua que proviene del pozo al menos seis horas diarias en tres bloques de dos horas c/u. No obstante, esto implica que quienes reciban agua en esos lapsos deberán hacer uso de ella manera consciente.

También les falló la electricidad

A esta situación se le suma las fallas eléctricas. En el caso del edificio donde vive Longo, no hay tuberías de gas directo, por lo tanto las cocinas funcionan con electricidad y, al no haber luz, las personas no tienen la posibilidad de preparar sus alimentos.

“Encima del problema del agua, el problema de la luz significó ese trastorno para nosotros para hacer la comida. Una de las cosas que aprendí con el apagón es que cuando llegó la luz aproveché y cociné todo lo que tenía en la nevera, sobre todo proteínas animales, las guardé cocidas porque así aguantan más”, agregó Longo, aunque en esta oportunidad no pudo hacerlo porque al no contar con electricidad, no tenía cómo cocinar.

Por otra parte, la ciudadana que vive en El Cafetal contó a este medio de comunicación que estuvieron unos dos meses sin el servicio de agua por una tubería rota en la urbanización Santa Sofía. A esto, se le sumó el desvío del tránsito vehicular por el hueco que estaba en la vía a causa de la reparación de dicho tubo.

“Esta semana tuvimos agua solo 3 días por una reparación en el Tuy II”, expresó y agregó que ante la situación, los habitantes de su edificio recurrieron a la compra de un camión cisterna para poder resolver las necesidades básicas de cada quien. Esto generó un gasto extra y retraso en las labores domésticas.

Al igual que Longo, también presentó severas fallas con el servicio eléctrico. Solo este sábado 29 estuvo sin luz unas seis horas y media. Previamente, la Corporación Eléctrica Nacional les anunció que el corte sería hasta las 12 del mediodía; sin embargo, no fue sino hasta las 2:10 pm que pudo contar nuevamente con el servicio eléctrico.

Maduro exigió solución a las fallas del agua

Por último, se recuerda que el 5 de agosto de 2022, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una alocución exigió a su equipo de trabajo que todas las fallas en los servicios públicos debían estar resueltas antes de que finalizara el año. En esa ocasión, hizo énfasis en el agua. Sin embargo, a la fecha no solo persisten los problemas, sino que se acrecentaron.

