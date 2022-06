Hospitalizan a ex boina verde detenido en Venezuela

Diversas fuentes y medios de comunicación nacionales e internacionales reseñan la noticia de la hospitalización de Matthew Heath. La abogada Tamara Suju publicó que el estadounidense está internado desde el sábado 18 de junio en el Hospital Militar de Caracas.

La directora del Instituto Casla recordó que el preso político fue detenido arbitrariamente en 2020, acusado de ser un espía de Washington. Desde su detención, indicó Suju, “fue torturado física, sicológicamente y continúa recibiendo torturas blancas y psicológicas”.

Hasta este 22 de junio no existía una información emitida por una fuente oficial. No obstante, medios extranjeros aseguran que el ex marine intentó suicidarse.

Para ello, habría optado por utilizar un pedazo de cerámica para “automutilarse” afectando varias venas importantes. Los familiares no han ofrecido detalles sobre el alcance real de las lesiones.

Sin embargo trascendió que “las lesiones fueron considerables”.

De acuerdo con su equipo de juristas, el norteamericano intentó suicidarse superado por las torturas del cual es víctima. Además, sus torturadores ahora serían sus carceleros lo que lo habría colocado en un estado de alta vulnerabilidad.

Su familia informó que se enteró de este hecho a través de canales privados y fuentes del gobierno norteamericano.

“La vida de Matthew está en peligro inminente, y no detectamos ninguna urgencia por parte de la Casa Blanca. Estamos frustrados por el patrón de ‘decidir no decidir’ de la Casa Blanca, las interminables revisiones de políticas y los tópicos vacíos sobre que su caso es una prioridad”, dijo la tía de Heath, Trudy Rutherford.