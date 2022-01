Hoy juega La Vinotinto y debuta Pékerman

La Vinotinto se enfrenta a Bolivia en el debut del argentino José Néstor Pékerman como técnico de la selección. Salomón Rondón volvió a la convocatoria.

En la reanudación de las eliminatorias al mundial de Catar, La Vinotinto se enfrenta a Bolivia, oncena dirigida por el venezolano César Farías.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Agustín Tovar -La Carolina-, de Barinas. A las 6 de la tarde está pautado el pitazo inicial.

Pékerman hará su debut con la selección nacional, que ocupa el último lugar de la clasificación con 7 puntos en 14 fechas disputadas.

Los convocados

Para este compromiso y para el del próximo contra Uruguay, el martes 1 de febrero, fueron convocados los siguientes jugadores:

Porteros: Wuilker Faríñez (Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven-BEL).

Defensas: Yordan Osorio (Parma, ITA), John Chancellor (Brescia, ITA), Roberto Rosales (AEK Larnaca, CHP), Nahuel Ferraresi (Estoril, POR), Pablo Bonilla (Portland Timbers, USA), Christian Makoun (Charlotte, USA), Ronald Hernández (Atlanta United FC-USA), Miguel Navarro (Chicago Fire, USA), Adrián Martínez (Always Ready, BOL), Óscar González (Monagas, VEN).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Sampdoria, ITA), Darwin Machís (Granada, ESP), Rómulo Otero (Cruz Azul, MEX), Eduard Bello (Mazatlán, MEX), Jhon Murillo (Atlético San Luis, MEX), José Martínez (Philadelphia Union, USA), Christian Casseres (New York Red Bulls, USA), Wilkeman Carmona (New York Red Bulls, USA), Yeferson Soteldo (Toronto, CAN), Luis González (Junior, COL), Junior Moreno (sin club), Telasco Segovia (Deportivo Lara, VEN), Edson Castillo (Caracas, VEN), Yerson Chacón (Deportivo Táchira, VEN).

Delanteros: Salomón Rondón (Everton, ING), Eric Ramírez (Dynamo Kiev, UCR), Josef Martínez (Atlanta United, USA), Brayan Hurtado (Mineros, VEN).

¿Qué dice Pékerman?

«Sorprendido gratamente por toda la gente que trabaja alrededor de la selección», dijo el nuevo seleccionador nacional en la rueda de prensa previa al juego.

Pékerman dijo que lo importante de esta doble fecha es la adaptación y que los jugadores empiecen a conocer la idea de juego que trae junto a todo el cuerpo técnico.

¿Bolivia?

La selección que dirige el cumanés César Farías tiene chance de clasificar al mundial, en este momento tiene 15 puntos y ocupa el 8vo puesto de la clasificación, pero si consigue sumar de a tres se podría subir al 5to puesto con 18 unidades.

Los del altiplano no serán presa fácil en el debut de Pékerman como seleccionador de La Vinotinto.