¿Hubo una jugada para evitar el protectorado en Barinas?

Ya lo había dicho el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, para el chavismo el estado Barinas es “un bastión”, un símbolo de la “Revolución Bolivariana” por ser la cuna donde nació el presidente fallecido, Hugo Chávez, una historia que había entusiasmado a los venezolanos, y que pudo mancharse dos veces el 21 de noviembre con las elecciones regionales: la primera con la victoria de la oposición en el estado natal de Chávez, y la segunda con la designación de un protectorado. Pero al final no se dio.

Las palabras de Cabello no se miden desde el romanticismo, quizás un poco por lo que implica juntar en una frase a Sabaneta y a Chávez; más bien la declaración apunta a los resultados electorales que desde 1999 le han sonreído a la “Revolución”, pues a partir de ese momento todos los gobernantes electos en Barinas han sido familiares de Chávez:

Hugo de los Reyes Chávez (1999-2008).

Adán Chávez Frías (2008-2017).

Argenis Chávez (2017-2021).

No obstante, las elecciones regionales del 2021 pretendían darle un vuelco a la historia, y al menos en las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así fue.

Roberto Picón, rector del ente electoral dijo en un comunicado el 30 de noviembre de 2021 que el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el cargo de gobernador de Barinas, Freddy Superlano, tenía un porcentaje de votos a favor del 37,60%, mientras que su competencia, Argenis Chávez del PSUV, era de 37,21%. Aún así no fue posible determinar un ganador.

Roberto Picón, rector del CNE. Foto: referencial.

Un día antes se dio a conocer que Superlano no podía presentarse a estas elecciones regionales y locales porque estaba inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público desde agosto de 2021.

La decisión fue publicada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 29 de noviembre luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por el parlamentario Adolfo Ramón Superlano, disidente de la oposición, «por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio», previstos en la Constitución.

Adolfo Superlano, quien no tiene nexo familiar con el candidato opositor, aunque compartan apellido, asegura que casos judiciales contra el aspirante de la MUD por acusaciones de corrupción llevarían a una «situación insostenible».

La mencionada violación de los «derechos constitucionales» se da, afirma el TSJ, por la postulación del opositor Freddy Superlano, quien, según aclara el comunicado, se presentó pese a estar inhabilitado.

Evitar un gobierno paralelo

Para Alí Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, la situación para contabilizar los votos y luego proclamar al gobernador en Barinas posiblemente fue una jugada para evitar un “protectorado” en esta entidad.

Antes de argumentar por qué tiene esa postura, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias lo que a su juicio es el “protectorado”.

De acuerdo con Daniels, el “protectorado” es una figura paralela o ilegítimamente elegida la cual se ha utilizado para diferentes cargos, tanto para gobernador, alcalde, incluso para el rector de la Universidad Central de Venezuela.

Pero este “protector” no está contemplado en la Constitución venezolana, aún así, se implementa, allí lo delicado del tema resaltó el abogado, porque en el caso de autoridades electas por voto directo y secreto “se trata de un desconocimiento del soberano”.

“Es una demostración que es una vía de hecho que en términos jurídicos significa cuando el Estado actúa al margen de la ley y hace una actuación sin base legal o normativa”, aseguró.

Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia. Foto: Prodavinci.

Ya entendiendo lo que involucra dicha figura, explicó que con la sentencia del TSJ, dada a conocer el lunes 29 de noviembre la cual decidió paralizar el escrutinio en Barinas de las tres actas faltantes para definir la gobernación en esta entidad y decidir sobre el amparo, se pasó del discurso de un conteo a una inhabilitación.

“¿Cómo es posible que si el CNE sabía que había 17 inhabilitados (entre ellos Freddy Superlano) permitiese que se haya postulado? ¿Cómo es posible que el contralor general de la República, que es el único que inhabilita en el país, vio en la prensa de todos estos días que había un candidato que él había inhabilitado y no dijo nada? ¿Por qué no hizo una declaración pública o envió una comunicación oficial al CNE diciendo ‘ustedes no pueden admitir a estas personas porque yo las inhabilité?’”, se preguntó el director de la organización Acceso a la Justicia.

Alí Daniels sospecha que quizás se tenía reservado el argumento de la inhabilitación solo para los casos en los alguno de ellos fuera el ganador de alguna elección.

“A lo mejor se tenía bajo la manga de que si alguno de los 17 inhabilitados ganaba se sacaba el tema de la inhabilitación, con lo cual podemos ver que posiblemente haya habido un manejo no transparente del sistema electoral que permitió que las personas que no debían postularse lo hicieran. Al final el engañado no es el postulado (Freddy Superlano), el engañado es el elector al cual se le dijo que podía elegir a una persona que no podía elegir”, dijo el abogado.

Por su parte, Roberto Picón, rector del CNE se refirió a este tema en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter en el que ratificó que el ente electoral desconocía la inhabilitación de Superlano.

“Dejo constancia de que la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE para el momento de su postulación”, expresó, al tiempo que acotó que en el caso de haber sido notificada hubiera sido imposible procesar la solicitud.

Picón calificó de “preocupante” esta omisión y dijo que con ella no solo se está faltando gravemente a la potestad del Consejo Nacional Electoral, sino también a la voluntad del pueblo de Barinas, “causando, a su vez, un flagrante estado de indefensión del ciudadano inscrito como candidato al cargo de gobernador”.

En ese sentido, exigió a la Contraloría General de la República la actuación diligente, oportuna y transparente en relación de notificar al CNE y al público en general a través de redes sociales y su página web, de todas aquellas decisiones que puedan afectar los derechos de electores y candidatos.

Finalmente apuntó que no se puede ignorar que, si una decisión de esta naturaleza no es identificada dentro de los lapsos previstos en la ley, puede generar un consecuente sentimiento de desconfianza en el ciudadano, en el voto y en el sistema electoral en general.

Las cosas en Barinas antes del 21N

La periodista Ysaura Vega Lizardi contó a Radio Fe y Alegría Noticias que previo a las elecciones regionales del 21 de noviembre, a diferencia de otras veces, hubo poca propaganda pegada en las calles de Barinas, sumado a que muchas personas no sabían si participarían en estos comicios.

«Votar o no votar era la pregunta que se hacían los ciudadanos desde hace semanas. Había descontento por la gestión de la revolución, el mismo descontento que había hacia la oposición, pero también estaban las ganas de tener de una realidad diferente», agregó.

El candidato Freddy Superlano habría visitado a los pueblos más recónditos «a donde hay que llegar por tierra y por río. Esos lugares olvidados y que tienen muchos problemas. Los barineses estaban entre el ‘Legado’ o ‘Dinastía’, o el candidato del ‘Cucutazo'», dijo Lizardi.

Cabe mencionar que el «Cucutazo» es una supuesta malversación de los fondos destinados a los venezolanos en Colombia, que está en manos de las autoridades de ese país luego de que Humberto Calderón Berti, exembajador de Juan Guaidó en Bogotá, denunciara esta situación.

En cuanto al Programa de Gobierno de Superlano, llamado «La Mejor Barinas», incluyó a la producción primaria o del campo (agrícola y pecuario), producción de agua potable, salud en materia de bioseguridad, educación, deporte e Infraestructura.

Del lado del PSUV Argenis Chávez tenía como principales propuestas en su Plan de Gobierno 2022-2025 avanzar hacia el desarrollo económico, productivo y tecnológico a través de la creación de Zonas Integrales Productivas con el objetivo fortalecer, incrementar y consolidar la producción de los diferentes rubros en los 12 municipios del estado.

María Eulogia Quintero, profesora residenciada en Barinas, mencionó a Radio Fe y Alegría Noticias algunos factores que habrían incidido para que el chavismo no se impusiera con la fuerza de otrora, como por ejemplo las promesas incumplidas.

«Daban una información por los medios de que el Hospital Luis Razetti contaba con todos los recursos para la atención al público y cuando el pueblo acudía con sus emergencias, no había nada para brindar la atención», dijo Quintero.

A ello se agrega la falta de respuestas para resolver los problemas de las comunidades y caseríos como la distribución del gas doméstico tanto por cilindro como por tuberías. «La venta es irregular, con un promedio de espera de unos tres meses. Aunque la frecuencia mejora en tiempos electorales», expresó una fuente que vive en Barinas.

En cuanto a las zonas rurales los productores denuncian que han afectados por el abigeato (robo de ganado). «Lo que les preocupa es que no ven apoyo por parte del Estado para evitar más pérdidas en el sector», indicó Lizardi.

Los barineses han dado un mensaje claro: en la cuna de Chávez no todo está dicho y todo está por decirse el próximo 9 de enero de 2022 en los comicios para elegir el nuevo gobernador o gobernadora de Barinas. Maduro ya dijo que vendrán con «nuevo programa» y una nueva «fuerza» para la entidad llanera, aunque no reveló el nombre del candidato. ¿La oposición podrá articularse para capitalizar de nuevo el descontento de la gente y terminar con la dinastía? ¿el chavismo dará respuestas y recuperará a su «bastión», o por el contrario perderá a la «Linda Barinas» y designará a un protector?