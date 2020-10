@realDonaldTrump: “Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!” (01 de octubre de 2020)

“Recuerda que el presidente necesita estos debates para cambiar la dinámica de la carrera. Porque si no lo hace, es probable que pierda (y mucho) ante JoeBiden. No vi absolutamente nada en unos tortuosos 90 minutos que cambie algo. Sí, Trump dominó el debate, pero eso se debió a que intimidó, interrumpió y engatusó tanto a Biden como al moderador Chris Wallace en todo momento. Seguro, eso animará a sus más firmes seguidores. Pero ¿de verdad crees que necesitaban una actuación de debate como esta para emocionarse y votar por él?…” (CNN, 30-09-2020: https://cnn.it/3n8mWNp )

En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América no gana el que obtenga la mayor absoluta de votos. Tanto así que es muy posible que en las elecciones indirectas del venidero 03 de noviembre, el candidato del Partido Demócrata (D), JoeBiden, más de 5 millones a su favor, en entidades como California, New York, York, Massachusetts Illinois, y aun así no alcanzar con ese acumulado de sufragios la victoria directa e inmediata ante el candidato del Partido Republicano (R), Donald Trump. Al contrario, la condición básica es que logre la cantidad de 270 delegados del Colegio Electoral: “Este organismo está conformado por un total de 538 electores provenientes de todos los estados, incluyendo Washington D.C. (el distrito de Columbia).”

Asumiendo el supuesto que el candidato presidencial (D) mantiene y ha consolidado la base electoral obtenida en las elecciones del 2016, partiría entonces con 232 delegados, es decir que le restarían 38 para lograr el objetivo electoral.

Asimismo, resultados de investigaciones de campo (a finales de septiembre de 2020) ofrecidas por parte de RealClearPolitcs, NBC New, The New York Time y The Washington Post, acreditan en este momento la reversión de la votación ganadora obtenida hace cuatro años por parte del candidato (R) a favor del candidato (D), con cierto margen (algunos muy significativos), y en tal sentido la consecución de los delegados con tan solo que (D) concrete definitivamente tres de los siguientes estados donde mantiene una diferencia favorable significativa (Michigan, Pensilvania y Wisconsin).

Esto es: Arizona (3,4%) aporta 11 delegados, Florida ( 1,3%) con 29 delegados, Michigan (5,2%) con 16 delegados, Pensilvania (5,3%) con 20 delegados, Wisconsin (6,2 %) con 10 delegados. O en otras palabras, si se mantiene esta tendencia, la única manera de alcanzar el triunfo el candidato presidencial (R) radica en que gane en todos estos estados.

Testimonio por parte de un ciudadano de los Estados Unidos: de nacionalidad venezolana, con casi treinta años haciendo vida en los Estados Unidos. Iowa, 28-09-2020

El sistema electoral en los Estados Unidos no es por votación universal como es en Venezuela, por mayoría absoluta, sino por el Colegio Electoral. El Colegio Electoral le da más poder a las zonas rurales, más poder a las zonas no tan pobladas. Por ejemplo si fuese votación universal las grandes concentraciones de personas que están en California, New York, etc., básicamente definirían el destino o resultado de la elección. Con el Colegio Electoral se garantiza que la voz de las ciudades más pequeñas o condados rurales también se escuchen. Efectivamente gracias al Colegio Electoral fue que Trump ganó las elecciones a pesar que Hillary Clinton ganó por más de dos millones de votos, pero el voto popular a través del Colegio Electoral le concedió la victoria a Donald Trump.

Otro aspecto a recalcar es la seguridad que existe en este país respecto al proceso electoral, ya que no es un sistema centralizado como es en Venezuela, es decir el Consejo Nacional Electoral, que quien sabe lo que pasa detrás de esas cuatro paredes, como se toman las decisiones, cómo se definen los procesos. En este país no es centralizado, es por condado, y hay miles y miles de condados (pero miles literalmente). Cada condado tiene su proceso de conteo de votos: su proceso electoral. Entonces cuando Donald Trump dice que puede haber fraude es falso, no es así, porque se necesitaría que miles y miles de condados se pongan de acuerdo y tratar de desfavorecer a un candidato u otro.

Por eso honestamente, no hay evidencia de que se pueda hacer un fraude. Que hay irregularidades, que el proceso falla, claro que sí. Hace poco hubo un estudio acerca de los votos por correo, y resultó que de alguna manera encontraron 14 votos que estaban en la basura, de los cuales 9 iban para Trump y el resto para Biden. Pero se podrá imaginar que en un país con trescientos millones de habitantes con 9 boletas electorales que fueron detectadas, estadísticamente es insignificante, aunque efectivamente si pueden haber errores.

Aquí lo interesante de resaltar es la hipocresía, el descaro (no encuentro otra palabra). En el 2016, la mayoría de las encuestas le daban la victoria a Hillary Clinton. El candidato Trump para ese momento, decía que iba a haber fraude, que el sistema electoral estaba alterado a favor de los demócratas. Que sencillamente él no iba a reconocer la victoria de Hillary Clinton porque sabía que el sistema había sido violentado, que era un fraude total. Sin embargo, él ganó las elecciones, pero más nunca comentó absolutamente nada del famoso fraude. Pero entonces qué credibilidad da eso. Al menos en mi caso ninguna. Entonces como ganó entonces si fueron legitimas las elecciones…

Debido a que el 2016 denunció tanto que había fraude el Congreso abrió una investigación donde participaron los dos partidos: no consiguieron nada, no hubo ninguna evidencia de fraude. Entonces qué curioso que este año de elecciones, en menos de 40 días, que afirme que no va entregar si llega a perder porque hay fraude. Es un descaro porque como lo reitero es un sistema muy seguro, no hay un sistema electoral centralizado, cada condado tiene sus reglas, sus normas, sus auditores, y se necesitarían miles y miles de personas en ponerse de acuerdo para hacer fraude en una elección.

¿De qué se queja Trump actualmente? De los votos por correo. Precisamente porque hay una pandemia y se quiere evitar la aglomeración de personas, se está usando el sistema de voto por correo, pero es que esto no es de ahorita, esto es de toda la vida. El sistema de voto por correo ha existido siempre y ha funcionado muy bien. Florida que es un estado netamente republicano ha votado por correo por años. La mayoría de personas votan por correo.

Entonces por qué ahora se convierte en controversia. Porque Trump sabe que no ha y apoyo, es lo que se percibe. Con 200 mil personas muertas, el número uno de coronavirus, en muertes y en casos, lo que da es pena honestamente. Una potencia con conocimiento, con ciencia, con recursos, que no se haya controlado esta situación tan difícil de otra manera. Es imperdonable. Cualquier cosa puede ocurrir, lamentablemente el país está muy dividido, tal como ocurrió en Venezuela. Y en mi humilde opinión eso es lo que ha sembrado Trump, dividir a los hermanos americanos tal cual como ocurrió en Venezuela…

Lo que ha hecho es poner personas a dedo como lo hace cualquier dictador. Es lo que él dice, quien no esté de acuerdo sale despedido. Cuántas personas han salido de su gobierno, despedidos porque simplemente no están de acuerdo con él. Más importante aún, cuántas personas han sido declaradas culpables de crímenes que han sido participe de su campaña o de su propio gobierno (¿Cuántas?). Esa actitud de no querer entregar es típico de cualquier dictador…No tiene otra palabra.

La mayoría de los venezolanos tanto en Venezuela como es Estados Unidos apoyan a Trump, y se respeta, eso es lo bonito de la democracia. Sin embargo, veo con preocupación ese apoyo ciego, apoyo desmedido, y resulta que este señor está actuando como cualquier dictador que hemos tenido en esta tierra. Es la misma actuación, sale en televisión, insulta al que no está de acuerdo con él. Manda a cambiar personas de su gabinete así sin más ni más. Y lo último, él tiene la potestad de poner al nuevo juez de la corte suprema de justicia que debe reemplazar, y desde ya le está diciendo que la está poniendo para que esté preparada en el caso que hay que ir a la Corte Suprema para que se decida las elecciones. Ósea que está decidiendo ya la balanza a su favor, poner a la persona que él quiera.

Veo con gran preocupación como la gran mayoría de los venezolanos lo apoyan y no ven que este señor esta precisamente acabando con las instituciones democráticas de este país tal como ocurrió en Venezuela, de la misma manera, sin embargo yo comprendo que Trump ha tenido una mano firme en mantener las sanciones contra muchos corruptos de Venezuela (y eso es algo positivo). Pero sin embargo, ¿Qué se ha hecho en sí por el pueblo venezolano? Por la madre, el padre, el hijo, el estudiante…Mientras que es importante mantener mano dura contra el gobierno de Venezuela, con medida, sabiéndolo hacer, sin olvidar el sufrimiento de la gente que a la final es lo que más importa, porque los que están arriba viven como reyes (sobre eso no hay duda), mientras que el venezolano común está pasando los peores momentos de su vida Ver; Beaner https://bit.ly/3l6mdu8

“…No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humidad y consideración…No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás…” Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 1-11

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

Pedro Morales. [email protected] @tipsaldia