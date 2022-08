Incendio consume depósitos del IVSS en Caracas

Un incendio de gran magnitud consumió la estructura del depósito del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en la Av. Intercomunal de Antítamo en el oeste de Caracas.

De acuerdo con algunos reportes, el incendio fue detectado a las 6:30 am cuando el humo empezó a inundar la sede del IVSS. Hasta las 9:30 am el fuego no había sido controlado en su totalidad pese a la presencia masiva de funcionarios de “gestión de riesgos”.

Al sitio del siniestro acudieron funcionarios de Protección Civil, cuerpo de bomberos de Caracas y funcionarios del viceministerio de Gestión de Riesgo.

Por su parte, el M/G Carlos Perez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Proteccion Civil, informó que un “equipo de investigación de siniestros” ya está en el lugar. Hasta las 9:30 am se desconoce el motivo del incendio.