India asegura que hay hierro, calcio y titanio en la luna

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) informó sobre sus últimos hallazgos tras su alunizaje. De acuerdo con los análisis, los científicos indios encontraron hierro, calcio, titanio e incluso oxígeno.

El análisis espectrográfico confirmó la presencia de aluminio, calcio, hierro, cromo y titanio en la superficie lunar, añadió la ISRO. Otros análisis muestran la presencia de manganeso, silicio y oxígeno.

De acuerdo con los científicos indios, existe una alta probabilidad de hallar hidrógeno, por lo cual iniciaron una búsqueda exhaustiva de esta materia.

Tras completar casi una semana inspeccionando la superficie de la Luna, el róver de la India, llamado Pragyan, también confirmó la presencia de azufre en el polo sur del satélite, según informó la agencia espacial del país.

La semana pasada, India se convirtió en el primer país en alunizar cerca del inexplorado polo sur. En esta carrera, India es el cuarto país en llegar a este objeto astronómico tras Rusia, Estados Unidos y China.

Los hallazgos han ocurrido luego de las primeras mediciones.

“El instrumento de Espectroscopia de Descomposición Inducida por Láser (LIBS) a bordo del róver Chandrayaan-3 ha realizado las primeras mediciones in situ de la composición elemental de la superficie lunar cerca del polo sur”, informó la agencia.

“Estas mediciones in situ confirman la presencia de azufre en la región de forma inequívoca”, agregó. También aseguró que tales hallazgos no era factibles con los instrumentos a bordo de los orbitadores.

En 2014, la India se convirtió en el primer país asiático en poner una nave en órbita alrededor de Marte y tiene previsto enviar una sonda hacia el Sol en septiembre.

La ISRO lanzaría una misión tripulada de tres días a la órbita terrestre el año que viene. Asimismo, planea una misión conjunta con Japón para enviar otra sonda a la Luna en 2025 y una misión orbital a Venus en los próximos dos años.

