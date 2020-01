Indígenas en Nicaragua denuncian violencia por parte de grupos criminales

Al menos de 25 mil personas de 25 comunidades indígenas miskitas de la zona del Caribe Norte de Nicaragua aseguran vivir en zozobra a causa de la violencia armada.

Así lo denunció el líder indígena Brooklyn Rivera, quien denunció que en los últimos meses fueron asesinadas 4 personas debido a la inseguridad que vive la región que, además, se enfrenta a múltiples problemas sociales.

Según Rivera, familias indígenas de San Carlos, San Pedro, La Esperanza y El Carrizal se vieron obligadas a abandonar sus casas debido a la constante presencia de grupos criminales y a la falta de patrullaje del ejército y de la policía.

“No hay ninguna seguridad para la gente. Puesto que aunque está la presencia del ejército en lugares cercanos, no se mueven porque alegan que están para cuidar la fauna y la flora pero no a la gente. No hay presencia de policía y la gente está en zozobra. Se llevan a la gente a plena luz del día”, dijo el dirigente.

Por su parte, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua informó que al menos 10 o 15 indígenas son asesinados cada año en la región. De hecho, en 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas de protección para varias comunidades indígenas, pero la violencia persiste.

Por otro lado, el Centro denunció que además de la violencia, las comunidades indígenas del Caribe Norte se enfrentan al desplazamiento que sufren por parte de grupos de colonos, que ocupan por la fuerza las tierras indígenas para expandir la ganadería y el cultivo de granos básicos.

Con información de Nelson Rodríguez, para Aler Contacto Sur.