Indígenas se enfrentaron con la policía frente al Congreso brasileño

Indígenas sofrem com ataque de bombas de efeito moral e gás lacrimogênio neste momento no Anexo 2, da Câmara. "Mesmo com indígenas feridos, os policiais seguem com os disparos", relatam os indígenas

#LevantePelaTerra #TerraIndigenaFica e #PL490NÃO

Imagens: Tiago Miotto /Cimi pic.twitter.com/pJOxnlvdg6