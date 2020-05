De acuerdo a Friedrich Nietzsche (1844-1990), el mundo tiene dos categorías de personas, las que son fieles a sus propios principios y valores, y las que son sumisas a las ideas y acciones de otras.

Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie, pero las otras son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás: acaban admitiendo los que expresan otros individuos así sea falso o sin sustento documental y contextual.

En este escenario se desenvuelve la informademia, que es la generación de noticias sin documentación o evidencia científica, la cual redunda en el whatsapp, internet y redes sociales en general: repletas de noticias “toxicas” y “fake news”.

Por ello en la misión irrenunciable de luchar en contra del virus de la desinformación, igualmente temible y causante de graves estragos (sobre todo en lo espiritual), se hace entrega de algunas consideraciones relacionadas con la extensión de la cuarentena en Venezuela.

“30 días más de cuarentena es un durísimo golpe para millones de venezolanos. Empresas y familias sin ningún tipo de ayuda para enfrentar esta situación. Para la inmensa mayoría es insostenible/inviable la extensión. Para nuestro PIB, es un clavo más en el ataúd… La destrucción de la economía puede llevarse más vidas que la pandemia misma” (Economista Luis Oliveros, 14-05-2020)

“Para el señor que tiene una pequeña barbería es esencial que pueda generar algo de ingreso para poder llevar comida a casa. Lo que deberíamos estar discutiendo debe ser el cómo se retoman ciertas actividades, cómo proteger a los grupos más vulnerables”. Además, “ese señor que tenía dos o tres empleados muy probablemente ya no esté en capacidad de pagarles, y estos a su vez no tendrán como comprarle comida a sus familias“ (Economista Henkel García, 14-05-2020).

Antes de la COVID-19, la economía real venezolana completamente destruida. Existía en Venezuela una “burbuja económica” apoyada en la especulación atroz que se ha movido en el perverso juego de la inflación y devaluación. Sin embargo, en lo que respecta a un grupo significativo de agentes económicos pertenecientes a empresas, familias y gobierno, en la actualidad han perdido o mermado la capacidad de especular con casi absolutamente todo, y con ello de la mano la posibilidad de seguir manteniendo un poder adquisitivo “agravante”. Complemento en: (El Nacional, 09-05-2018 https://bit.ly/2LI8b2t )

Por otra parte, en relación a la reactivación de vida económica y social téngase en cuenta:

A) “El Dr. Anthony Fauci: los estados y las ciudades enfrentan serias consecuencias si se abren demasiado rápido, instando a los estados a no reabrir hasta que sepan que tienen la capacidad de manejar un aumento inevitable en casos una vez que se relajan las órdenes de confinamiento” (CNN, 12-05-2020. https://cnn.it/2WyPJ28 )

B)“Voluntario, escalonado y con ajustes semanales, así será el plan para la reapertura de México… Adicionalmente, el primer día de junio entraría en operación un semáforo sanitario con el que se avaluará que tipo de actividad se pueden volver a realizar” (TV Azteca, 13-05-2020. https://bit.ly/2WVipBy

C) Hoja de ruta para la reapertura o “Roadmap to Reopening”. De acuerdo a reportaje de Vanguardia Internacional (https://bit.ly/36cQJMZ) existen varias condiciones o fases que deben cumplirse para salir de la cuarentena. Esto según la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, en sus siglas en inglés), el American Enterprise Institute, el centro de salud pública de Duke University y la universidad Johns Hopkins (Marzo 2020, https://bit.ly/3bwLQ1Z ):

1era: Ante la falta de preparación de la mayoría de países para enfrentar esta pandemia, nos encontramos atrapados en la fase uno, confinados en mayor o menor grado.

2da: Cuando los contagios hayan disminuidos durante 14 días de manera ininterrumpida que es el periodo de incubación de virus, cuando se haya reforzado la capacidad de los hospitales de forma que puedan seguir acogiendo y tratando a pacientes de la covid-19 sin verse desbordados y también cuando se tenga capacidad para hacer test de diagnóstico y anticuerpos de forma masiva a la población para seguir cual es la realidad del virus sobre el terreno y poder tomar decisiones.

3ra: El final de las restricciones no llegara sin embargo hasta que no se comercialice una vacuna segura y fiable, algo que no se espera hasta un año como mínimo y hayan también tratamientos terapéuticos para luchar contra la covid-19.

4ta: Los países deberían aprovechar para prepararse para la próxima pandemia para que no les vuelva a pillar así de desprevenido. El plan también incluye algunos indicadores de los que habrá que estar atentos para vigilar la evolución del virus.

