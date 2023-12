Inician la campaña “residuos cero” en México

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) inició con una campaña denominada “residuos cero” que intenta hacer frente a la proliferación de la basura y la contaminación.

La investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Alejandra González, ofreció detalles del concepto de la campaña a Contacto Sur, un informativo internacional que trasmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.

González explicó que la campaña se basa en un slogan que describe el asunto en sí de la campaña: “la basura nace de la revoltura”.

De acuerdo con Alejandra González, el objetivo de la campaña es “busca dejar de producir contaminantes” dentro del territorio de México.

“Hasta que yo no contamino, hasta que no no ensucie, hasta que el material no llega estar en condiciones malas, representa que tiene alguna utilidad. Si yo lo mantengo limpio, si yo lo mantengo en buenas condiciones, evito que se revuelva, que se contamine, significa que lo puedo usar, así que significa que la basura nace de la revoltura”, dijo González.

Definió la basura como “aquel montoncito” que se puede observar en cualquier lugar y que ha sido parte del desecho de una persona.

“Hablamos que la basura es ese montoncito que ustedes pueden identificar en cualquier lado donde ya está quemada, donde ya está revuelta, es lo que realmente representa contaminación”, explicó.

A juicio de la investigadora, no todo residuo es basura mientras tenga algún tipo de uso o provecho porque “no pierde valor”.

La contaminación del suelo, aire y agua en los pueblos es una realidad y es un problema que se incrementa con el consumo de productos industrializados. Un factor clave que desemboca en la producción de más basura y contaminantes con los manejos ineficientes del procesamiento de desechos.

