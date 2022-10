Intimidaciones, censura y crisis de servicios públicos: así es hacer periodismo en el llano

La Fundación de los Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) en el estado Guárico realizó un taller este viernes 28 de octubre, donde se analizó la vulnerabilidad que existe con la libertad de expresión dentro de los medios de comunicación que hacen vida en esta región.

Francisco Martínez, coordinador de Fundehullan en Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que durante el taller se compartieron experiencias desde el punto de vista de la cobertura periodística, en medio de las denuncias de violación de los derechos humanos en el estado.

“La intención de este taller es realizar un análisis sobre la libertad de expresión no solo a nivel nacional, si no a nivel regional, específicamente en el estado Guárico. La intención de que la ciudadanía, en conjunto con los profesionales de la comunicación, estudiantes del área, profesores del área de comunicación social, específicamente de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, donde se imparte esta carrera, puedan analizar el estado de los medios de comunicación en el país. Al mismo tiempo puedan debatir, deliberar y encontrar posibles soluciones para mitigar las distintas violaciones de los derechos a la libertad de expresión que son predominante en este país”, dijo.

Martínez señaló que lleva monitoreando las prácticas de los cuerpos de seguridad ante la cobertura periodística en este estado: “Los cuerpos de seguridad del estado tiene un patrón sistemático e intimidación para los profesionales de la comunicación, quienes al momento de cubrir un hecho, según lo establecido, lo cuartan de esa responsabilidad, los intimidan para no mostrar una realidad de lo que está ocurriendo”.

Pedro Izzo, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y corresponsal de La Patilla en Guárico, manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que este taller se dió en medio del informe que presenta el sindicato sobre el cierre de medios radiales, en el que se incluye a la región llanera.

“Se ha registrado entre enero y octubre al menos 79 emisoras que ha cerrado el Estado y si hablamos de la región llanera, como Cojedes, se han cerrado seis emisoras, dos en Portuguesa, dos en Barinas y en nuestro estado Guárico dos emisoras ha mediado del año. Estamos hablando de 12 emisoras solo en la región de los llanos”, detalló.

Izzo denunció que en tres oportunidades ha sufrido abuso durante el ejercicio de la profesión en coberturas de calle.

“Hablando de la experiencia nuestra, decir que nos ha tocado en lo personal, de los 12 años que llevo ejerciendo el periodismo y lo más recientes 6 años haciendo reportería de calle, ya he tenido experiencia en la que he sido atacado: me han agredido de ciertas maneras funcionarios de inteligencia, de fuerzas policiales y alguna oportunidad fuerza militares. Y hoy seguimos aquí, seguimos con el compromiso de hacer periodismo”, expresó.

Jorge González, delegado del Sntp y periodista de VPI Tv y Unión Radio en Guárico, también resaltó que los problemas con los servicios públicos afecta el trabajo de los medios de comunicación, que sortean mantenerse a flote en medio de estos problemas.

“En el caso de esta zona llanera del país, es muy importante resaltar las dificultades que como periodista atravesamos más allá de datos estadísticos. Podemos destacar principalmente las fallas de los servicios públicos; por ejemplo, los cortes de energía eléctrica que constantemente afecta nuestro diarismo. No hay un buen servicio de internet que nos permita a nosotros mantener esa conectividad con los medios digitales”, señaló González a Radio Fe y Alegría Noticias.

Cabe destacar que durante el Taller Análisis de Libertad de Expresión en el Marco de Proyecto Alianza por los Derechos Humanos, realizados por representantes de Fundehullan, estuvieron presentes periodista de Venevisión, Radio Fe y Alegría y representantes de ONG y gremios de la entidad.