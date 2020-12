Japón exige elecciones libres, justa y amplias en Venezuela

El gobierno de Japón emitió un comunicado donde expresa su preocupación luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, donde la mayoría de los diputados electos están vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.

Japón detalla que está en conocimiento de que la realización de las elecciones se hizo sin la participación de “principales partidos de oposición”, quienes argumentaron que la elección no fue libre.

En este escenario, la comunidad internacional “ha planteado dudas”, se lee en el texto oficial.

El 6 de diciembre de 2020 (hora local), la coalición gobernante declaró la victoria en la elección de la Asamblea Nacional de Venezuela en la que los principales partidos de oposición no participaron argumentando que la elección no fue libre y justa de acuerdo con la Constitución. Por otro lado, el pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de oposición, y la comunidad internacional han planteado diversas dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y han señalado que no se logró una amplia participación del pueblo venezolano, incluidos los principales partidos de oposición en la elección. Japón expresa su profunda preocupación por el hecho de que surgieron dudas sobre si se llevaron a cabo elecciones libres y justas en Venezuela, lo que Japón ha pedido repetidamente.

Japón pide esfuerzos pacíficos y constructivos para restaurar la democracia en Venezuela a fin de abordar el deterioro de la situación económica, social y humanitaria en el país. Desde esta perspectiva, Japón tiene la firme esperanza de que la democracia en Venezuela se recupere de manera rápida y pacífica a través de elecciones libres y justas con una amplia participación del pueblo venezolano.

