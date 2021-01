Japón ratifica realización de los Juegos Olímpicos en Tokio

Yoshihide Suga, primer ministro de Japón, expresó que los Juegos Olímpicos en Tokio, inicialmente programado para el 2020, se realizarán a medidos del 2021.

“Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador (de 2020) y el COI (Comité Olímpico Internacional)”, dijo al alto funcionario nipón en una sesión de la cámara alta del parlamento japonés.

Por su parte, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico de Tokio 2021, anunció que los Juego Olímpicos se realizarán.

“En este momento no hay ningún motivo para pensar que los Juegos no se inaugurarán el próximo 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. Es por ello que no tenemos ningún plan B y que estamos plenamente comprometidos a hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos”, dijo Bach.

El Comité Olímpico también emitió un comunicado oficial, lo que ratifica mucho más las palabras de su presidente.