Jerry Rivera cumple 35 años de carrera cantándole al amor

En este 2023 el cantante puertorriqueño Jerry Rivera cumplió 35 años de carrera… y 50 de edad. Sigue manteniendo el aspecto jovial que cuando comenzó en la música, aunque ya es abuelo de cuatro nietos. Su nombre es Gerardo Rivera Rodríguez, quien artísticamente es “Jerry” y regresa a Venezuela para ofrecer un concierto junto a otros cantantes el viernes 17 de noviembre en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, bajo la producción de Thiene Producer y OM Producciones.

Su público lo espera.

Para Jerry, nativo de Puerto Rico, Venezuela es una plaza fundamental desde sus inicios. Lo ha dicho en varias oportunidades, así como también en otros países, cuyos fanáticos lo han seguido desde siempre. Sin embargo, sus primeros pasos en la música fueron gracias a su padre, Edwin Rivera, quien nunca perdió la fe de que el menor de sus cuatro varones triunfaría en el canto. Ante esa convicción, no dudó en pedir un préstamo para grabarle un demo y llevarlo a diversas casas disqueras.

Es así como Sony Discos lo firma y, en 1988 cuando contaba con 15 años de edad, graba su primer disco que lleva por título Empezando a vivir, un trabajo discográfico que no vio el éxito como esperaban, pero que sí llegó con Abriendo Puertas, su segunda placa que le abrió realmente las puertas en muchos países con los temas Esa niña, Nada sin ti, Como un milagro, Tal vez, Dime.

La cima la alcanzó de manera definitiva a los 19 años con su tercer trabajo discográfico, Cuenta conmigo, del cual se desprenden los hits Cuenta conmigo, Casi un hechizo, Me estoy enamorando, El príncipe de la ciudad, entre otras, pero es su tema Amores como el nuestro el más emblemático y que es, indiscutiblemente, el himno para todos sus seguidores. Con este disco superó el millón de ventas. El camino apenas comenzaba.

Su éxito en la salsa no ocurrió en solitario, pues lo acompañó su imagen juvenil (aunque se convirtió en papá a los 17). Sin buscarlo, se ganó el apodo de “El bebé de la salsa”, porque su rostro siempre lo delató por su candidez, timidez, frescura y guapura.

No obstante, para su cuarto disco que salió a finales de 1993, Cara de niño, quiso intentar de alejar un poco la imagen de rostro infantil y le pidió al cantautor, Roberto Lugo, que le compusiera un tema para demostrar que él ya no es un niño, que él ya tiene edad para amar, que no es un niño empedernido, y que es cara de niño pero con alma de hombre. Sin embargo, esto no funcionó porque aunque esta canción cumplió 30 años, pues su rostro lo sigue delatando en juventud.

Luego de Cara de niño llegaron otros discos, uno por cada año hasta el 2001: Lo nuevo y lo mejor, Magia, Fresco, Ya no soy el niño aquel, De otra manera, Para siempre. Y aún no tenía los 30 años de edad, pero sí una carrera consolidada. Sus trabajos y su público así lo demostraron no solo en Venezuela sino en el resto del mundo.

Posteriormente siguió sacando otras placas discográficas, pero más distantes entre sí: Vuela muy alto, Rivera, Ay mi vida, Canto a mi ídolo, Caribe Gardel, El amor existe y Merry Christmas, producciones que alternó no solo con conciertos en varios países, sino también en participaciones como jurado en realities de TV, entre ellos, La voz Perú y La voz Ecuador.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con varios/as admiradores/as de Jerry Rivera a propósito de su próxima visita a Venezuela. Cada uno contó sobre el significado, la influencia y alguna anécdota del cantante en sus vidas.

¿Qué significa Jerry Rivera en tu vida?

Para Criss Monterrey, Jerry Rivera resultó ser su “primer acercamiento a la salsa juvenil” y también su primer amor platónico. Comenta que le compraron el cassette de Cuenta conmigo y se quedaba horas contemplando la carátula porque a su juicio “era y sigue siendo bellísimo”. Además, asegura que Rivera “es un tipo con ángel” incapaz de ganarse el odio de otros.

Por otro lado, Jean Danis afirma que Rivera es “un ser inigualable”, inclusive, lo ve hasta como un hermano mayor que apareció en su vida cuando compró el disco Abriendo puertas, el cual le enseñó “el primer amor de Esa niña, a amar con Tal vez, a ser trabajador con Molojilla del cañaveral y que lo bueno siempre llega Como un milagro”. Ahí comenzó su admiración por el salsero boricua.

Otra de las personas que sigue la carrera de Jerry es Melissa Coronado. Para ella, el cantante es “un ser humano ejemplar y coherente. Un artista maravilloso, pero más allá de eso, una persona llena de valores”.

En este reportaje, no podía quedarse por fuera Chris Montz, una experta en la música salsa, quien se ha hecho un nicho en las redes sociales por su amplio conocimiento en este género musical. Constantemente comparte datos, historias, curiosidades, de quienes se convirtieron en estrellas de este ritmo en cualquiera de sus presentaciones: salsa brava, salsa erótica, salsa romántica.

“Jerry es la llave que abre el cofre de los recuerdos”

Para Montz, Rivera es uno de los cantantes que más influenció en la salsa durante los años noventa. “Su aparición en el mercado de la música latina estimuló a muchos adolescentes que no eran salseros a acercarse a este género y descubrir su encanto”, asegura y añade que Jerry “es la llave que abre el cofre de los recuerdos”, pues le trae momentos de su adolescencia, colegio, cuando se reunía con sus amigas en el recreo y coreaban sus canciones.

Además, cuenta que tenía cuadernos con los temas escritos a mano y afiches de Rivera en las paredes. Era “la ilusión del amor adolescente”, dice.

A estos testimonios se suma el de Luis Ugueto, también experto en materia de las artes. Él asegura que Rivera simplemente es “un fenómeno de la música bailable y tropical” para las personas de su época y que incluso muchos no oían salsa, hasta que Rivera los conquistó en estilo y letras.

“Es un gran artista”

Aniurki Angulo es otra de las personas que ha tenido el privilegio de compartir con el puertorriqueño, de quien comenta que Rivera marcó una época. Coincide con Montz sobre la huella que dejó el salsero en la década de los noventa. Para ella, fue su mejor época, la cual define como sus años dorados. “Un tiempo inolvidable en mi vida que empezó a mis 9 años. El ídolo de una generación. Inolvidable”, dice.

Ilka Pacheco tampoco se quedó atrás. De manera contundente dice que Jerry Rivera es uno de “los mejores cantantes puertorriqueños que existen” y que por si fuera poco, dejó una huella en los años noventa, sobrevivió a los años dos mil y también al género reguetón. “Es un gran artista, es una gran estrella, y que además forma parte importante de mi vida personal con su canción Amores como el nuestro”.

“Que Dios le dé muchos años de vida”

Kelly Echenagucia es otra de las seguidores de la voz de A ti mi nena. “Jerry es un ícono fabuloso de la música, aparte de que es bellísimo, es un excelente ser humano y, sobre todo, creyente en Dios. Sus canciones han sido positivas en mi vida. Solo deseo de corazón que Dios le dé muchos años de vida para que siga llenando al público de música maravillosa y nos siga dando la oportunidad de disfrutarlo en sus conciertos”, comenta.

Emely Pacheco coincide con los anteriores testimonios sobre la esencia que envuelve a Jerry Rivera: “significa amor a la familia, respeto, unión, lealtad, nobleza pura”, enfatiza.

¿De qué manera influenció Rivera en ti?

Monterrey comenta que la influencia de Jerry Rivera en su vida resultó linda, porque en la década de los años noventa cuando surgió la música del joven salsero, ella buscó información de Puerto Rico, pues quería saber más de esa isla de donde nació “El bebé de la salsa” y de toda su historia. Considera que actualmente, aunque ya pasaron los años, Rivera sigue haciendo latir corazones con su próxima visita.

Para Danis, Rivera es un referente porque a pesar de la fama, no es un artista de escándalos y que se mantiene humilde, en su centro. “Tiene un tono de voz perfecto, es respetuoso con las damas. Jerry ha estado conmigo a través de su música en todos los momentos de mi vida, desde los más buenos hasta los más malos”, dice.

Coronado cuenta que gracias a Rivera conoció a personas maravillosas que se convirtieron en su familia. “Él me inspira a vivir cada día con gratitud, excelencia por lo que hago, entrega, pasión, mucha disciplina y, sobre todo, amor”.

Para Angulo, Jerry representa su primera ilusión infantil. Cuenta que nunca soñó con conocer Disney, sino al joven cantante. Sueño del que nunca desistió y que con el paso de los años, aprendió a ver más el lado humano que al artista. Tiene un hijo de 19 años y lleva por nombre Jerry Gerardo, en honor al salsero.

Entretanto, Emely narra que siempre ha visto a Rivera como un ejemplo a seguir, inclusive, siente que la inspiró a estudiar las carreras que hoy son parte de su camino: Publicidad y Diseño Gráfico. “Me inspiró, desde los 14 años, a diseñar. Desde entonces me dedico a todo lo referente al marketing digital”.

Las canciones de Jerry le suben el ánimo

Pacheco narra que las canciones de Rivera son el playlist de su vida personal de la música que le gusta escuchar. Dice que sus temas le suben el ánimo, en particular la que lleva por título La Oportunidad, una plena compuesta por la madre del cantante.

“Esa canción es muy carnavalesca. Yo nací en Carnaval y es una de las canciones que me suben el ánimo. Cuando estoy cabizbaja, escucho La oportunidad y de inmediato me sube la energía”, expresa con serenidad.

¿Tienes alguna anécdota o recuerdo especial con o sobre Jerry?

Monterrey es periodista. Cuenta que hace 20 años cuando comenzaba su carrera en los medios de comunicación, le pidió al entonces mánager de Jerry para grabar unos saludos cuando llegara al país. Y lo consiguió. “Se portó súper amable, yo quedé complacida. Las veces que lo he podido ver compruebo que es humilde, que quiere a sus fans y eso lo incrusta más en mi corazón”.

Danis no solo admira a Jerry, sino también a su hermana Saned, de quien guarda gratos recuerdos, entre ellos, en una visita de la salsera al país y le entregó unos obsequios en una emisora en Caracas. “Tuve la oportunidad de mandarle mis saludos no solo a Jerry, sino también a su padre y a su hermano, a quienes también admiro”.

Coronado, quien ha tenido la oportunidad de conversar con el cantante, cuenta que en ella quedó marcada una frase que él dijo sobre los nervios al momento de hacer el trabajo, pues a su juicio, “’el día que dejes de sentir miedo/nervios segundos antes de hacer tu trabajo, ese día estarás muerto’”.

En su colegio todas querían un novio como Jerry Rivera

Montz cuenta que todas en su colegio querían un novio como Jerry Rivera. ¿Cómo? pues “cantante, guapo y romántico”, pero también revela que cuando el amor empezó a tocar su puerta, un compañero de clases le envió carta anónimas con versos de las canciones de Jerry, entre esas, Amores como el nuestro y Me estoy enloqueciendo, y aunque nunca supo con exactitud quién era su admirador secreto, sí estaba segura que era de su salón.

Ugueto cuenta una anécdota bien particular, pues él tenía el cassette de Cuenta conmigo, el cual de pronto, se le extravió. Posteriormente una de sus primas, quien se había ido del país, le confesó que se llevó el cassette sin avisar porque le recordaba a sus primos en esa época.

Duró como un mes sin dormir

Angulo dice que tiene varias anécdotas con el intérprete de Qué hay de malo, pero que su mejor recuerdo es cuando por fin se le dio la oportunidad de verlo en persona por primera vez, cuando pudo hablarle, tocarlo, abrazarlo y guardar ese momento con una foto. Afirma que no podía creer que el sueño de niña finalmente se convirtió en realidad cuando tenía 25 años. “Duré como un mes sin dormir”, cuenta entre risas.

Emely, quien también ha tenido la oportunidad de conocer en persona a Rivera, recuerda que luego de tener una década sin verlo en persona, pudo asistir al concierto íntimo que ofreció el salsero el domingo 4 de diciembre de 2022 en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding.

“Tenía entrada general y me las ingenié para entrar al VIP. Me reconoció en pleno concierto y dijo mi nombre al micrófono. Agarró mi mano, me dedicó la canción Dime y se arrodilló para regalarme 3 besos y acariciar mi mejilla. Fue un momento inolvidable, sentí que el concierto era para mí”, cuenta y agregó que Rivera tomó el celular de ella y se grabó en video.

La música de Jerry fue la banda sonora de su relación

Pacheco cuenta que tuvo una relación amorosa hace algún tiempo y que la banda sonora de esa unión fueron las canciones de Rivera. “Jerry tiene canciones muy descriptivas de lo que es el amor y también la separación, pero en un lenguaje distinto de lo que se hacía en ese momento”, expresa y asegura que las canciones del salsero encajaron en la vida de muchas personas que también crecieron con él y que hoy ya tienen de 40 años en adelante.

Para estas personas y millones más, la música de Jerry Rivera marca un antes y un después; es la infancia y la adolescencia; es el amor, la amistad, la ilusión, es la melodía que seguirá dejando huella en sus vidas.

“Como los unicornios, van desapareciendo, amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro… no debe morir jamás”.

