Jorge Rodríguez: «Venezuela no se maneja en base a presiones»

El presidente de la actual Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó este viernes en la instalación del proceso de negociación que el Gobierno de Venezuela no se maneja bajo presiones.

«Venezuela no se maneja en base a presiones. Las presiones no funcionan con nosotros. Con nosotros funciona la palabra. Con nosotros no funcionan las amenazas, funciona la Constitución”, dijo durante su acto de presentación.

Rodríguez aseguró que independiente de la «cosmovision y el credo religioso», Venezuela logró traer voz para buscar mejoras, pese a las diferencias políticas.

«Ya sabemos que no estamos de acuerdo. Ya sabemos de qué manera tan distinta vemos nuestra vida. El trabajo ahora es buscar en donde encontramos punto de confluencia para garantizar el provenir y la felicidad del pueblo de Venezuela», agregó.

Por ello, instó a avance rápido y urgente, para así «proteger en términos sociales y la economía».