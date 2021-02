Jóvenes monaguenses buscan sustento en la economía informal

En medio de la crisis económica que se ha agudizado la pandemia por la COVID-19, los jóvenes monaguenses ven oportunidades de ingresos en la economía informal, sea vendiendo verduras, artículos de segunda mano, reparando artefactos eléctricos, siendo zapateros o barberos.

Lipson Barreto es un joven monaguense quien a sus 26 años no le teme al trabajo duro para su familia. Su empuje significa un apoyo constante en el tema alimentario.

Cada mañana sale con una carreta llena de verduras. Las alterna según sean los precios en el mercado mayorista para dar variedad a los clientes y poder mantener recursos para invertir cada semana.

Barreto cuenta que “todos los días sale a ganarse el sustento” en medio de la falta de oportunidades de trabajo y su nivel académico. Él se dedica a vender verduras y frutas en diferentes puntos de la ciudad.

“Hay que salir. El que se queda achantado no come y no tiene nada. La venta no está muy buena por la falta de efectivo pero da para lo básico. Como hay días buenos hay días malos” refiere.

Sus ventas varían si se hacen en efectivo, por Pago Móvil o en divisa que, asegura, a pesar de la crisis, llegan a moverse más que el bolívar.

“Tomate, cebolla y pepino a un dólar; si se paga el efectivo, los precios varían. El tomate por kilo está en 800 mil bolívares, el cebollín 500 mil bolívares. Hay ofertas si el cliente compra en bolsitas. Se vende lo que el cliente tenga para pagar” señala.

Barreto refiere que la divisa es la moneda que más se mueve, lo que le ayuda al momento de reponer su inventario.

“Todo se mueve en divisa. La mercancía se compra en dólares en el Mercado de Mayoristas, por eso es importante vender también en dólares para no tener pérdidas al final del día” explica.

A pesar de los días y semanas duras donde no hay mucha venta, Lipson Barreto asegura que con sus ingresos puede ayudar a su familia, vecinos y hasta amigos que en estos tiempos son menos afortunados.