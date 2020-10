Jubilados petroleros en El Tigre advierten implosión popular

Jubilados de Pdvsa en la zona sur del estado Anzoátegui advierten una implosión popular de no obtener respuestas a sus exigencias.

Así lo afirmó Leandro Verde, gerente de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera seccional El Tigre (AJIP).

El representante de AJIP aseguró que esa situación podría ocurrir de no ser solucionada la exigencia de la comunidad.

“La gente lo que quiere es que salgamos a la calle a protestar en una forma contundente drástica y esa no es la idea”, aeñaló.

Agregó que no son unos cobardes “pero no estamos dispuestos a aceptar un planazo y si no los dan, seguro caemos muertos, podemos caer con una tembladera que no la va a parar nadie”.

Agregó “eso es lo que va a pasar, es lo que se está sintiendo, una implosión social. Llegará un momento en que la gente se obstine tanto, que ya no tendrá para dónde agarrar”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la jornada de protesta prevista semanalmente, en apoyo moral a la gerencia de ese gremio en Pdvsa La Campiña.

El gerente de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera en El Tigre señaló que la deuda de Pdvsa con los 31 mil jubilados a nivel nacional, asciende a 3.200 millones de dólares.