Juez determina que Alex Saab no es diplomático y va a juicio

Este 23 de diciembre la Justicia de Estados Unidos determinó que Alex Saab no es diplomático venezolano, y por tanto no goza de inmunidad diplomática que lo proteja o evite legalmente un proceso judicial en su contra.

Con este giro de los acontecimientos, el Juez Federal Robert Scola confirmó que tal estatus no existe y que finalmente Alex Saab irá a juicio. “Juez federal niega moción de desestimación de Alex Saab y determina que el aliado de Maduro no tiene derecho a inmunidad diplomática por cargos penales”, publicó este 23 de diciembre el corresponsal de la agencia internacional de noticias AP, Joshua Goodman que ha estado siguiendo de cerca esta caso.

También se conoció que Alex Saab habría transferido 12,6 millones de dólares a la oficina de Administración de Control de Drogas (DEA), según los testimonios de “agentes federales”. El origen de los fondos serían parte de las ganancias de contratos logrados con el gobierno de Venezuela obtenidos a través de sobornos.

Las razones de la operación multimillonaria que involucra a la DEA no están claras, al menos hasta ahora, y en lo adelante también formará parte de las indagaciones mientras inicia el proceso judicial contra el presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con el gobierno de Venezuela, Alex Saab es diplomático designado como “enviado especial” de Venezuela desde abril de 2018. Este estatus de enviado especial habría sido reconocido por el juez Scola.

“El Juez Scola continúa con el no reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, y por lo tanto desconocerían la protección no solo de Alex Saab sino de todos los funcionarios de Venezuela. Pero además insisto pone en grave peligro a todos los diplomáticos del mundo”, advirtió otra fuente vinculada al chavismo en Venezuela.

