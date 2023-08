Juez otorga libertad a Nicolás Petro y a su exesposa

El Juzgado 74 de Control de Garantías dejó en libertad condicional al hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro y a su exposa, Daysuris Vásquez, luego de que a ambos lo detuviera la Fiscalía colombiana el 29 de julio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Fiscalía del vecino país no apeló esta decisión y el juez a cargo no accedió a la petición del fiscal Mario Burgos, pues explicó que el ente acusador no cumplió con el deber de argumentar el por qué no procedía una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, reseñó el portal Blu Radio.

Medidas sustitutivas de libertad

El juez ordenó que tanto Petro como Vásquez tienen libertad condicional, ninguno de los dos podrá salir de Barranquilla y mucho menos del país, así como tampoco tener contacto entre las personas que están involucradas en el proceso y ni asistir a reuniones de carácter político. Si no acatan estas órdenes, les revocarán las medidas.

A los dos les dieron la posibilidad de responder al proceso en libertad, pero están en la obligación de comparecer a todo llamado que se haga bien sea por el Juzgado o por la Fiscalía.

Por su parte, el abogado de Petro hijo, José David Teleki, denunció que la vida de su cliente corre riesgo porque presuntamente hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que alcanza a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro.

“Mi defendido es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales”, expresó el abogado, según reseña de la agencia de noticias EFE.

Entretanto, el Congreso de Colombia investiga el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Para ello, está a cargo la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia que es la única que puede comenzar un proceso de destitución contra un jefe de Estado.

