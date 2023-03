Julio Castro: desabastecimiento de medicamentos en los hospitales supera el 50 %

El médico infectólogo Julio Castro informó que el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del país es del 52 %.

La aseveración de Castro está sustentada en la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) 2022, presentada el pasado 2 de marzo, donde se establece la posibilidad de no encontrar un medicamento básico para una emergencia está cercana al 50%.

“Si miramos para insumos de pabellón de emergencia, es 70% y este valor no ha variado desde 2019”, indica la ENH.

En cuanto a la situación de agua potable y servicio eléctrico, Castro dijo que en el 60 % de los hospitales del país donde realizaron el estudio, no tiene ni agua ni electricidad.

“Abres el grifo y no hay agua. Esos hospitales reciben agua a través de cisternas que van una o dos veces a la semana, en el mejor de los casos, y eso es una situación grave”, dijo Castro este viernes 10 de marzo al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Apagones en hospitales

Sobre el servicio eléctrico, expresó que el promedio de fallas a la semana está en alrededor de cuatro horas, sumando todos los cortes eléctricos que tienen los hospitales. “Esto refleja la falla en la infraestructura de los servicios en el país”, refirió.

Indicó que después del Apagón Nacional de 2019, organizaciones internacionales donaron al país plantas eléctricas, pero estas solo permiten que la terapia intensiva de los niños siga funcionando cuando se produzca una falla eléctrica, manteniendo una operatividad mínima.

Resaltó que esto ha permitido que el número de personas fallecidas durante los apagones baje progresivamente.

“Las plantas eléctricas de alguna manera han suplantado esa falla temporal, pero eso no es una solución definitiva para los hospitales, los cuales no deberían tener fallas eléctricas y es algo que no ha cambiado sustantivamente en el país, como no ha cambiado en el resto de las urbanizaciones, o de los centros poblados de cualquier ciudad en Venezuela”, recalcó Julio Castro.

