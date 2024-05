Kevin Kelsy es oficialmente jugador del Cincinnati FC

El futbolista venezolano Kevin Kelsy ya fue anunciado de manera oficial por el Cincinnati FC al que llega en condición de cedido.

De esta manera, el jugador de la Vinotinto llega a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos luego de varias polémicas con su club ucraniano.

El club dueño de la ficha Kelsy, el Shajtar Donetsk de Ucrania, le quitó protagonismo el jugador que ya venía despuntando luego de la negativa del atacante de apegarse a las decisiones del club que priorizaba su presencia antes que en la selección nacional de Venezuela.

La llegada de Kevin Kelsy fue confirmada por el cuadro norteamericano a través de redes sociales en un comunicado en el que le dan la bienvenida.

Trascendió que el acuerdo con el club ucraniano cuenta con una opción de compra y formará parte de la iniciativa Sub-22 del club para crear un cambio generacional en la institución.

“Estamos encantados de que Kevin se una al grupo. Es un jugador joven talentoso con un potencial increíble y esperamos trabajar con él”, dijo el director general del equipo, Chris Albright.

Con tan solo 19 años, Kelsy se ha convertido en una figura importante para la Vinotinto y es de los pocos venezolanos que ha diputado la Liga de Campeones de Europa.

Los registros indican que Kelsy compitió en un total de cinco oportunidades en la Liga de Campeones donde dejó sus marcas.

Officially, official. ✍️



The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player.