«La alta creencia en José Gregorio es porque empieza a ser una figura de unidad»

Un artículo científico elaborado por Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel, investigadores del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), arrojó que el 70% de los consultados manifestaron tener fe en José Gregorio Hernández.

Roberto Briceño-León expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que la alta creencia hacia José Gregorio Hernández es una combinación de varios factores, entre ellos, que empieza a convertirse en una figura de unidad nacional importante.

Otro de los elementos que podrían explicar esta devoción son los valores de la sociedad venezolana y de la condición del patrón cultural venezolano en su conjunto «que es un patrón de una modernidad mestiza que tiene un fuerte arraigo en la religiosidad, pero al mismo tiempo una importante creencia en la Ciencia, entonces esos rasgos de lo moderno y tradicional se hacen presentes en la creencia de José Gregorio Hernández», argumentó.

También entra en esta combinación de factores lo que vive la sociedad venezolana, sumergida en una crisis social, económica y política desde hace varios años.

Indicó que en ese sentido se convierte en un «gran homogenizador cultural del país porque representa ideas muy distintas que pueden ser de sectores sociales muy variados».

La encuesta nacional realizada en 1.200 hogares distribuidos en todo el país fue concluida a inicios del 2020 y señala que 44% de los entrevistados dijo que creía mucho en José Gregorio Hernández como santo; 17% que creía algo y 9% que creía poco. El 29% restante declaró no creer nada.

Sin embargo Roberto Briceño-León aseguró que cuando se observa en conjunto estos números hay una parte de los católicos (16%) que no creen en José Gregorio Hernández.

«Es posible que ahora a partir de la beatificación y que ya ha sido reconocido oficialmente, puedan creerlo, pero lo más llamativo es la situación de los protestantes porque el grueso de los que no creen en José Gregorio Hernández son protestantes o evangélicos, ellos no creen en los santos, entonces allí hay un distanciamiento natural, no obstante, nos llamó mucho la atención es que hay un importante número 13% de protestantes que sí creen en José Gregorio Hernández porque empieza a ser una figura de unidad nacional importante», manifestó el investigador del Lacso.