La COVID-19 deja otro médico fallecido en Mérida

La mañana de este jueves falleció en Mérida el doctor Jorge Cordero tras complicaciones causadas por la COVID-19. Con la muerte de este profesional de la salud ascienden a 19 médicos fallecidos en esta entidad a consecuencia del Coronavirus.

El doctor Pedro Fernández, coordinador regional de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que la COVID-19 deja otro médico que pierde la vida en la región andina. En esta oportunidad fue el doctor Cordero quien era fundador y director de la Policlínica Santa Fe y que tras batallar por el Coronavirus falleció en la nombrada clínica.

“Hasta la fecha van 19 médicos fallecidos en la región, donde el programa de vacunación ha ido poco a poco y ha estado medio lento, falta mucho personal por vacunar y no han llegado más vacunas”, precisó Fernández.

El coordinador regional de la ONG señaló que los médicos no se encuentran protegidos debido a que no poseen equipos de bioseguridad y la que tienen la deben reutilizar, señaló que no pueden esperar hasta el mes de julio o agosto para la vacunación masiva.

Hizo el llamado nuevamente tanto al ejecutivo regional y nacional para que tomen en cuenta a la brevedad posible a todo el sector salud.

Anunció que los galenos que ejercen sus funciones en los centros privados no están vacunados y que sólo se encuentran inmunizados los médicos pertenecientes al Hospital Universitario de Los Andes, el Hospital Hugo Chávez de El Vigía y varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI).