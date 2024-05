La crisis climática avanza

Esta semana se hicieron notar informaciones relacionadas con el avance de la crisis climática en nuestro país, especialmente con la pérdida el último glaciar que nos quedaba. Sin embargo, también las lluvias y sus consecuencias están siendo noticia ante los pronósticos que nos esperan para las próximas semanas.

A continuación, un repaso a algunas de las noticias más destacadas de esta semana:

Es obligatorio cuidar la democracia

Jesús Urbina, profesor universitario y coordinador de Transparencia Venezuela en el Zulia, aseguró que los ciudadanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones cívicas. Una de ellas es el cuidado de la democracia que se logra denunciando la corrupción.

En una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias, Urbina destacó “es necesario romper con ese vicio de que ‘yo no me meto porque tengo miedo y porque no me conviene, o porque yo no sé de eso, allá ellos’”. Y afirmó que hacen falta leyes que respalden a los ciudadanos y funcionarios que decidan denunciar, así como garantías para proteger su integridad y evitar represalias.

De soberanía alimentaria

A juicio del presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, la soberanía alimentaria ronda el 50 %, en contraste con el año 2010, cuando se ubicó en casi 77 %.

“La agricultura venezolana, desde 2018 se viene recuperando. En 2010 teníamos casi 77 % de soberanía en casi todos los rubros vegetales, solo teníamos que mejorar la producción de maíz amarillo. De resto estábamos muy bien: exportamos arroz, la caña de azúcar venía muy bien. Lo que se necesita es recuperar y darle financiamiento al productor”, puntualizó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Sin embargo, a nivel productivo, aún no se explotan totalmente los recursos agropecuarios del país. Ante esto, señaló “a penas desarrollamos 1 millón de hectáreas, cuando tenemos capacidad para 20”.

Crisis climática

Esta semana entrevistamos al ingeniero forestal Elides Sulbarán quien explicó que lo que queda del glaciar La Corona es apenas un remanente y que su pérdida total es “indetenible” como parte de la crisis climática.

La Corona es uno de los tres glaciares tropicales que había en el país y de acuerdo con el experto, perderlo era algo inminente. “Lo que pasa es que, en estos tiempos, estos procesos se aceleran por el calentamiento que está sufriendo nuestro planeta; se aceleraron por la mala conducta de los seres humanos al no utilizar tecnología alternativa”, indicó.

Con esto, Venezuela se convierte en la primera nación de la región en perder todos sus glaciares. Es por ello que hizo un llamado a cambiar nuestro modo de vida para que los efectos del calentamiento global se reduzcan.

Las lluvias llegan amenazantes

Ya llegó la temporada de lluvias a Venezuela con algunas afectaciones y por ello entrevistamos al ingeniero civil y especialista en vías, Jorge Carrero, quien señaló que las carreteras del país están en un estado “catastrófico”. Esto, según explicó, es debido a “los planes de mantenimiento que deben hacerse de forma permanente a la red vial de Venezuela dejaron de hacerse”.

Es precisamente en la época de verano que se debe aprovechar para hacer dichos trabajos. Es por ello que, según indicó, la época de lluvias junto con pocos trabajos preventivos, podría traer afectaciones en zonas montañosas y hasta dejarlas incomunicadas. Destacó que los andes venezolanos corren mayor peligro debido a que su geología es “bastante precaria e inestable para fines de construcciones”.

El dengue amenaza a Mérida

Precisamente en la zona andina, específicamente en Mérida, Pedro Fernández, coordinador de la ONG Médicos Unidos por Venezuela en dicha entidad, señaló que en las últimas semanas ha habido un aumento en los casos de síndrome febril que atribuyen mayormente a dengue.

Según explicó, esta alza de casos se produce simultáneamente con el proceso de cambio climático que se caracteriza por intensas olas de calor y alteraciones en los patrones de lluvia. Todo esto favorece al desarrollo y proliferación de mosquitos vectores de enfermedades virales como el dengue.

Ante la llegada de las lluvias, es importante hacer énfasis en las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y acudir a médicos especialistas en caso de sospechar de tener síntomas de fiebre y dolor de cabeza.

Este es el resumen semanal de Radio Fe y Alegría Noticias del 13 al 19 de mayo de 2024.

