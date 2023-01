La CTV hablará sobre las “grandes necesidades” en el Foro de Diálogo Social

José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ratificó que plantearán discutir las “grandes necesidades” del venezolano en el Foro de Diálogo Social, el cual comienza este lunes 30 de enero y participa el gobierno nacional junto a empresarios y sindicatos de trabajadores.

“Vamos a plantear las grandes necesidades: por qué protestan en la calle los jubilados, maestros, empleados públicos y representantes de la salud”, dijo Torres este lunes 30 de enero al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Enfatizó que esa situación requiere una “respuesta inmediata”, por lo cual propone establecer un “salario de emergencia”, mientras da tiempo para que en un par de meses se diseñe técnicamente la política general, con el fin de que que los salarios se mantengan en el tiempo.

“Ese tema se va a tocar y no nos lo pueden prohibir. No hay ningún compromiso de no hacer esa exigencia, es un tema que seguro va a salir en la reunión apenas se hable sobre el convenio Nº 26, que tiene que ver con los salarios y aumentos”, indicó el secretario general de la CTV.

Explicó que en dicho foro se tiene como objetivo evaluar qué tanto se ha avanzado tras dos encuentros previos, uno en abril y otro en septiembre de 2022, además de la posibilidad de establecer una metodología de ajustes salariales y aumento de sueldo a los trabajadores, “en aras de que no sea un simple aumento por un monto y que al mes resulta que hay que pedir otro porque la inflación se lo comió”.

Añadió que se han reunido con profesionales de la Universidad Central de Venezuela, así como de la Universidad Católica Andrés Bello, para diseñar la metodología que permita un “aumento sustentable” del salario.

La CTV también hablará sobre libertad sindical

Pero, la CTV no solo planteará el tema del salario durante el foro, también propondrá discutir sobre la libertad sindical en Venezuela, ya que existen casos de trabajadores detenidos en protestas, y otros que tienen régimen de presentación ante tribunales de la República.

Es el caso de los 18 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), quienes fueron detenidos el jueves 12 de enero por agentes policiales.

Estos trabajadores protestaron exigiendo mejoras salariales, aunque se les acusa de instigación al odio, agavillamiento, asociación para delinquir y alteración del orden público.

El abogado Javier González, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Bolívar, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que a estos trabajadores de Sidor les dictaron libertad condicional el 16 de enero.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.