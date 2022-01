La Divina Pastora acoge a las familias venezolanas y nos une como país

Este 14 de enero en honor a la Divina Pastora desde las 7 de la mañana se celebró la fiesta litúrgica en la capilla de Santa Rosa, al este de Barquisimeto, bajo el lema “Divina Pastora reina y madre de la familia, ruega por nosotros”.

La ceremonia inició con el rezo del santo rosario. Luego se dio paso a la celebración de la santa misa, entre cantos y alabanzas, presidida por el Arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Maracaibo, Ubaldo Santana.

El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto y también Obispo de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, no pudo estar presente en la celebración por razones de salud.

Santana empezó su oración haciendo referencia a la pandemia ocasionada por la COVID-19 que se extiende en el mundo entero, señalando que la presencia del virus también agrava los males que venimos padeciendo los venezolanos.

Comentó que no hay venezolano que en estos años amargos no se haya visto envuelto en estos dramas y no haya experimentado en carne propia la situación.

Por lo que el Arzobispo invitó a las personas a tomar conciencia de lo que somos capaces como pueblo para superar estas adversidades y volvernos a redimir para trabajar juntos en la construcción de una Venezuela renovada.

Asimismo, destacó que debemos dejar el conformismo que, para él, existe entre los venezolanos.

«La liturgia de la misa nos insta a abandonar las posturas necias, obtusas y a buscar la sabiduría que Dios nos ofrece en abundancia», agregó en su mensaje.

Monseñor Santana también expuso que “no hay mejor lugar para encontrarnos que en la Iglesia inaugurada por Cristo al pie de la cruz. Allí está Jesús, nuestro Señor”.

Las peticiones en la misa fueron enfocadas hacia al cese de la pandemia, rogando por las familias venezolanas y por la unión de país para trabajar juntos en su salvación y reconstrucción.

La Divina Pastora fue la principal homenajeada a lo largo de esta fiesta litúrgica en su día, la cual dichosamente acoge en su regazo, no solamente al pueblo larense sino que extiende su manto a todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras.

Luego de la eucaristía la imagen de la Divina Pastora será trasladada en un recorrido de 108 kilómetros por las principales calles y avenidas de Barquisimeto en el «Pastora Móvil». No se permitirá el acompañamiento de personas por razones de bioseguridad.

Monseñor Ubaldo Santana, Arzobispo emérito de Maracaibo/Foto: Arquidiócesis de Barquisimeto

Por María Gabriela Álvarez/Radio Fe y Alegría Noticias