La FIFA dejó a Rusia fuera de todo

La FIFA cambió la decisión y ahora queda fuera de todo el fútbol ruso. La selección y los clubes no podrán participar en ninguna competencia oficial.

la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



