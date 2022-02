La inflación sigue preocupando a los deltanos

La inflación en Venezuela sigue siendo el tema que más preocupa a la mayoría de los deltanos, aunque algunos pronósticos de especialistas han señalado que la situación económica tiende a mejorar en el país.

Un ciudadano que se identificó como Víctor Eduardo, quien trabaja desde hace una semana en carro “por puesto”, cubriendo la ruta de San Rafael, en Tucupita, manifestó que el tema que más le preocupa actualmente es la inflación en Venezuela, ya que a pesar de que se ha esforzado en llevar a cabo otros trabajos, como el de transportista, no ve mejoría a su situación económica.

Él vive en la comunidad La Manga, del sector Paloma. Desde hace algunos años trabaja haciendo bloques. No obstante, desde hace una semana labora también como transportista, aunque admite que no le ha sido fácil.

“Mira, son las 10 de la mañana y lo que he recolectado son solo 10 bolívares. La gente no tiene dinero y a veces solo me pagan 1 Bs. porque dicen que no tienen”, lamentó el ciudadano quien esperaba pasajeros en la carretera principal de San Rafael.

En ocasiones entiende la situación por la que están atravesando todos, por eso les acepta el pago del pasaje en 1 bolívar, aunque deberían saldar 2,50 bolívares.

Por otra parte, el señor Alexis Ramón González, un adulto mayor que vive en la urbanización Delfín Mendoza de Tucupita, señaló que la afectación de la economía es lo que más le preocupa, ya que como pensionado solo recibe un pago de 7 bolívares cada mes.

Lamenta que no pueda adquirir los productos necesarios para cubrir su alimentación u otras necesidades, por eso refirió que dentro de todos los problemas, la economía del país es lo primero que lo deprime.