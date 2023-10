Este jueves 19 de octubre, el historiador Rafael Simón Jiménez presentó en los espacios del Centro de Políticas Públicas Ifedec, su nuevo libro sobre el llamado padre de la democracia, Rómulo Betancourt, al que describió como un hábil personaje que gracias a su táctica política tuvo gran éxito tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, aún cuando nadie lo creía.

Rafael Simón Jiménez señaló que “la genialidad de Betancourt descansó en una sólida formación teórica que renunció a los dogmas y las visiones ortodoxas junto a un profundo conocimiento y experticia de la realidad venezolana, de sus dinámicas y personajes, todo lo cual le permitió visualizar de manera muy certera cada coyuntura política y por supuesto diseñar estrategias exitosas”.

Y agregó: “Yo he sentido desde muy joven una atracción contradictoria por Rómulo Betancourt. Con mi muy apreciado amigo Carlos Canache Mata, que en paz descanse, siempre le decía que tenía una diferencia porque él era Betancourista, mientras yo soy Betancourólogo, porque me he dedicado a estudiar su trayectoria. La jugada maestra es una obra de consagración a quien fue un genio táctico y eso lo convirtió en el político más exitoso, más certero y que conoció mejor la historia de Venezuela. Su papel es único hasta el siglo XX”.

Un libro que no es para endiosar a Betancourt

Pedro Benítez, autor del prólogo del libro, resaltó que lo que más le gustó al leer la obra es que Jiménez no se dedicó a “endiosar” a Betancourt, lo que hubiera sido, a su juicio, un camino muy fácil.

“Te felicito por este trabajo, te felicito, se lee muy rápido, tiene un excelente análisis, es para leerlo y releerlo. Muestra como un hombre que tenía todo cerrado para ser presidente y fue venciendo, seduciendo, y terminó lográndolo y terminó siendo el hombre del momento. Los invito a todos a leerlo, a recomendarlo y disfrutarlo”.

Rafael Simón Jiménez y Pedro Benítez/Cortesía

Por su parte, Eduardo Fernández celebró la presentación de amigol del Ifedec, Rafael Simón Jiménez y afirmó que es un libro que los venezolanos no pueden dejar de leer, más aún en tiempos donde es fundamental entender el valor del consenso.

Recordó que uno de los ejercicios del consenso que tiene mayor valor en la historia democrática del país fue el llamado Pacto de Punto Fijo, en el que Rómulo Betancourt jugó un papel determinante, junto a Jóvito Villalba y Rafael Caldera.

“Nos demostraron que dejando a un lado sus intereses personales, le daban una gran oportunidad al país para salir de la crisis que dejó Marcos Pérez Jiménez en el año 1958. Hoy más que nunca debemos aprender de estos grandes personajes, evitar la confrontación, buscar la unión nacional, no alrededor de un caudillo, sino de los sectores más importantes de la nación. Dejar atrás todas estas circunstancias que fracturan al país e idear un programa que contribuya a la recuperación de Venezuela”.

