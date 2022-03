La medallista Olímpica Stefany Hernández fue agredida en un restaurante

Stefany Hernández, ciclista venezolana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil) 2016, denunció que fue golpeada por un hombre de la seguridad en el local Anónimo Restaurante, en Caracas.

«Esto que ven es más mi alma que mi cuerpo, no es covid, es como me dejó la seguridad del local Anonimo-Narciso, quienes nos expulsaron del local a mí y a un grupo de amigos porque no le gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos», escribió Hernández a través de su cuenta oficial en Instagram.

«Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio. Los violentos, y los dueños del local, seguramente quedaron satisfechos bailando el capricho de violentarnos. Qué tristeza siento», agregó la medallista Olímpica.

Detalló que el hombre de seguridad la golpeó en la cara y el oído. «El dolor que siento desde anoche es intenso y preocupante por la lesión que me ocasionó, pero para eso ya me están atendiendo y confío que Todo va a pasar; lo que mas me duele es que sigamos siendo mujeres agredidas y objeto de todo tipo de violencias, por todo somos juzgadas, y más por el simplemente hecho de SER», refirió.

Dijo que le costó caro no llevar minivestido, alisarse el cabello, llevar tacones rojos, «pero esta soy yo, nunca seré un disfraz, Yo Soy Leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuanto caigamos siempre seguiremos levantándonos».

Por su parte, Anónimo Restaurante emitió un comunicado en el que señaló que los hechos de agresión fueron responsabilidad «absoluta» del equipo de Narciso Bar Club.

«En repudio a las acciones de abuso y violencia ejercidas por el equipo de Narciso Bar Club en contra de Stefany Hernández, hacemos pública la decisión de cancelar su concesión; compañía que operaba en el área lounge en la segunda planta de nuestro establecimiento desde diciembre de 2021», se lee en la publicación de Anónimo Restaurante.