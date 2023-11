Actualmente en el país hay un movimiento cultural importante, con una puesta en escena de talentosos actores, actrices y cantantes que dan lo mejor de sí para el público. El espectáculo Las cartas de José Gregorio, no escapa de ello. Seis exitosas temporadas así lo afirman.

En esta oportunidad, el elenco presentará el musical con temática navideña el próximo domingo 12 de noviembre en el Teatro Nacional en doble función a las 11:00 de la mañana y la otra a las 3:00 de la tarde.

No obstante, este miércoles 8 de noviembre todo el equipo de Las cartas de José Gregorio reunió a un pequeño grupo de periodistas en el Santuario Nuestra Señora de la Candelaria, a quienes no solo le agradecieron por el apoyo a la obra durante todo este tiempo y además el encuentro se convirtió en un pequeño conversatorio donde cada uno no solo preguntó sino también compartieron experiencias personales entorno al beato José Gregorio Hernández.

El párroco de la iglesia, el padre Romero también estuvo presente junto a los talentos Diego Toledo, Rosmir Ríos, Milagros Zambrano, Enrico, Miriam; el director Francisco García, y la jefa de prensa Yuraima Quintero.

“Todo lo que toca José Gregorio lo estremece y convoca a todos los orígenes ideológicos. José Gregorio une. Gracias a ustedes por el apoyo a esta causa. Lo bonito es que nunca imaginamos el éxito que podría tener esta iniciativa musical. Gracias por estar presente y que el beato nos siga bendiciendo con vida y salud”, expresó el sacerdote.

Posteriormente entró Gregoria al salón, una perrita dulce que, con su lento andar, se paseó por cada uno de los asistentes para que le hicieran cariño. Se robó el corazón de algunos.

Propuestas de llevar ‘Las cartas de José Gregorio’ a otros países

Esta pieza teatral se presentó por primera vez hace poco en la ciudad de Puerto Cabello, aparte de Caracas, pero hay propuestas de que se presente en otros países. Así lo hizo saber el director, Francisco García, aunque no adelantó detalles hasta concretar las ciudades. Lo que sí precisó es que el actor principal, Diego Toledo, se irá el 12 de diciembre por dos años a Madrid a estudiar teatro musical.

“Quedamos con el compromiso de que si se da la gira, él (Diego) asistirá a la gira en el exterior. Nos queda cumplir con los compromisos internacionales que nos están ofreciendo y a mediados de año comenzaremos a girar en el país con algunas personas nuevas que se incorporarán al elenco”, dijo García y añadió que Toledo se reincorporará a las funciones en Caracas cuando regrese de Madrid.

En cuanto a la función del domingo, García comentó que esta tendrá diálogos distintos a los anteriores montajes y que el protagonista, Diego en el rol de José Gregorio Hernández, interpretará cuatro temas, mientras que el resto del elenco también tendrá una participación importante en cuanto al repertorio, pero los temas serán sorpresa para todo el público.

Un encuentro con la venezolanidad

Por otra parte, Yuraima Quintero, resaltó que Las cartas de José Gregorio “es un encuentro con la venezolanidad con unos de los personajes más icónicos de la historia contemporánea de Venezuela. Con esta obra conocemos ese otro lado de nuestro amado beato, entre esos, su vida familiar, las cosas que le gustaban”, dijo.

Entretanto, Toledo, quien lleva el rol del beato, comentó que para él estar en esta obra es “una satisfacción maravillosa”. Vale destacar que si bien este cantante y actor es un artista integral, transmite mucha paz, tiene un aura muy espiritual y se nota cuando se expresa. Él asegura que encarnar al doctor José Gregorio es también “conocer su alcance” y que al finalizar cada obra siente el fervor de la gente por el médico de todos los venezolanos.

Funciones agotadas

Las funciones que se llevarán a cabo dentro de dos días agotaron la taquilla. Ante esto, García comentó que han tenido la suerte y la dicha de que todas han sido así. En principio, tenían pensado hacer una función más para el sábado 2 de diciembre, pero en vista de que el domingo 3 se llevarán a cabo unas elecciones, pues todos los recintos los tomará el Plan República, aunque está en planes de hacerla en la semana siguiente aunque no están seguros.

Este encuentro con varios periodistas, que no se puede llamar rueda de prensa, resultó un momento especial para todos, pues si bien todos preguntaron, al final se convirtió en una especie de conversatorio íntimo lleno de cultura, agradecimiento y, ante todo… ¡mucha fe!

Desde Radio Fe y Alegría Noticias le damos las gracias a todo el equipo de Las cartas de José Gregorio por la invitación, que sigan aportando a la cultura, al talento, pero que también, entre todo, nunca nos falte la fe ni la compañía de nuestro beato José Gregorio Hernández.

Foto: Lenys Martínez

