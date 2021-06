La Reforma Judicial no es soplar y hacer botella

Para el director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la Reforma Judicial planteada este lunes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, «es muy complicada» de hacer y no se resolverá en cuestión de 60 días.

El abogado expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que en la intervención de Maduro solo se reduce el problema del Poder Judicial al retardo procesal y el hacinamiento en los calabozos policiales, pero no se toca lo estructural «que azota al Poder Judicial venezolano».

«Es muy bueno de que saquen a los detenidos de los calabozos policiales porque la situación allí es realmente infrahumana, pero pasarlos a centros penitenciarios donde hay más espacio no garantiza ni el derecho a la salud ni a la integridad física. De modo que es positivo que se vacíen los calabozos policiales y debe construirse una estructura que actualmente no se tiene, por ejemplo, en el estado Zulia no hay ningún centro penitenciario, entonces ya uno ve que en 60 días construir estas instalaciones no es algo posible ni refleja toda la gravedad en el Poder Judicial venezolano», explicó Daniels.

Insistió en que una reforma de este tipo implica mucho más de lo dicho por el jefe de Estado. «Una reforma verdaderamente revolucionaria a la justicia venezolana sería conseguir un Poder Judicial imparcial e independiente».

En ese sentido afirmó que el problema de fondo «es que la Constitución de Venezuela no se cumple respecto al Poder Judicial. La Carta Magna señala una única manera para ser juez son los concursos públicos de oposición que no se realizan en el país desde el año 2003, es decir, vamos a cumplir casi 20 años donde los jueces son nombrados a dedos».

Indicó que si en la comisión propuesta por el mandatario nacional se destituirán jueces que fueron «nombrados a dedos» para sustituir a otros que también serán designados de esta forma «no significa ningún cambio ni va a dar ninguna garantía ni de estabilidad ni independencia».

Según Daniels, los venezolanos no cuentan con un Poder Judicial al cual acudir para dirimir sus controversias, porque si éstas son contra el Estado el Poder Judicial siempre fallará, «como lo ha hecho hasta ahora», a favor del Estado y no de los ciudadanos.

El director de la organización Acceso a la Justicia, agregó que el retardo procesal en Venezuela se origina no solo porque los jueces no dictan sentencias, o los juicios van muy lentos porque los jueces no cumplen con sus obligaciones, sino que, a su juicio, esto ocurre porque los fiscales no presentan los escritos que tienen en las audiencias, ya que en ellas no se realizan los traslados de los detenidos a los Palacios de Justicia.

«Como vemos no es un tema que no solamente implica al Poder Judicial sino a otros órganos como la Fiscalía y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios o las policías locales. Pretender que una cosa tan complicada se va a resolver en 60 días evidentemente para nosotros es un acto demagógico», refirió.