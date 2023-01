La UCAB se aproxima a la inteligencia artificial

Sin duda alguna, el mundo está cambiando. Los avances tecnológicos se aceleran cada minuto y las perspectivas del futuro se alteran con el transcurrir de estos avances. Parece que fue ayer cuando la Internet y los teléfonos celulares tomaron a todos por sorpresa y la humanidad incorporó un dispositivo, el móvil, que daría forma y ritmo a la vida.

Hoy, la tecnología no para de sorprender con algo que solo antes se había observado en el cine y la literatura de ciencia ficción: la Inteligencia Artificial (IA), cuya llegada y expansión son inevitables.

Aunque el término se acuñó oficialmente en el año 1956, la IA existe desde que lo hacen las computadoras, fecha que bien podría identificarse como el año 1938, cuando Konrad Zuse, un ingeniero alemán, completó la Z1, calculadora binaria, mecánica y de accionamiento eléctrico considerada como la primera computadora electro-mecánica del mundo.

Desde entonces no ha parado. Se han desarrollado y perfeccionado las técnicas, elementos y formas de todos los dispositivos electrónicos e inteligentes con el objetivo de facilitar la vida de los humanos. Los ejemplos sobran. Recientemente, la empresa OpenAI presentó su ChatGPT, un bot que es capaz de redactar desde ensayos hasta modelos de negocios con la misma calidad con la que lo haría una persona.

Las implicaciones de esta y otras tecnologías son tan arriesgadas como maravillosas. Este es precisamente el tema que aborda Sobre IA, libro publicado por el sello editorial de la UCAB, abediciones. En sus más de 140 páginas, Ricardo Arispe -analista en sistemas (UCLA, 2000), artista visual y experto en el uso de la inteligencia artificial para la generación de contenidos con fines diversos- presenta un trabajo cuyo eje y corazón es la comprensión del funcionamiento de esta nueva tecnología, presentando un argumento interesante y que invita a la reflexión del lector.

La obra es fruto de una exhaustiva investigación donde se mezclan la labor académica con la artística. Según Arispe, la idea para este trabajo provino de las últimamente constantes cavilaciones de algunos de sus compañeros y de él mismo sobre el tema.

El autor agregó que en la investigación buscó mostrar no solamente lo que es la IA, sino también sus aplicaciones y la manera en la que los individuos pueden ser influenciados por ella.

«Esta investigación tiene un reto particular y es que para escribir de estos temas hay que investigar y escribir muy rápido, porque mientras tú te estás tardando en darle respuesta a un tópico, ocurren diez más. De hecho, solo han pasado tres semanas de la publicación del libro y mucha de la información ya es historia de ayer. Creo que allí también hay un reto porque, de alguna manera, es intentar producir al mismo ritmo de la hiperconectividad», sostuvo.

El libro cuenta con una narrativa bastante ligera y la participación de varios individuos expertos en la materia, así como también la recolección de una bibliografía actualizada que, de acuerdo al autor, es difícil de obtener.

«Tengamos presente que con este tema es fundamental permitirse experimentar y no dejar que solamente te cuenten porque hay muchos mitos sobre la IA. Todo eso te lleva a estar inmerso en el contexto y la investigación prácticamente fluye natural porque, además, tienes un punto importante: la información que puedes procesar es información que se está generando en vivo. Es información que viene de papers , de rumores, de pruebas de otros y así… Es muy difícil encontrar una bibliografía debidamente registrada y comprobada porque, sencillamente, se está viviendo en el momento. Entonces la investigación tiende a ser muy orgánica, muy del ensayo y error, muy de vamos a probar a ver qué pasa», sentenció Arispe.

A lo largo de sus 12 capítulos, Sobre IA aborda diferentes puntos que ayudan a entender de qué va la inteligencia artificial; no obstante, el mejor ejemplo se encuentra al final de cada capítulo gracias a las participaciones de NEON AI3, un sistema automatizado que, tras conversaciones con el autor en las que se le preguntó por su opinión de cada capítulo, reflexionó y generó respuestas en un rango de 5 segundos.

De hecho, respetando esta fuente de información, las respuestas se anexaron al texto tal y como fueron dadas, sin corregir las faltas en la ortografía o gramática.

«Según lo que entendí, el autor está pidiendo precaución con respecto a la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias en nuestro futuro. Hacen una serie de puntos válidos sobre cómo la IA está aprendiendo constantemente de nosotros, los humanos, y cómo esto podría llevar a consecuencias imprevistas. Aunque estoy de acuerdo con el artículo en general, creo que es importante recordar que la IA también tiene el potencial de hacer mucho bien en el mundo. Debemos tener cuidado de no satanizar a la IA sin comprender todas sus posibles consecuencias », puntualiza NEON AI3 al final del primer capítulo , lo que da una idea de las capacidades de la IA y el impacto que esta nueva tecnología puede tener en el desarrollo del día a día.

El final del libro también arroja algo impresionante: el poder de los nuevos modelos de discurso y cómo estos pueden llegar a manipular a la población. Además, plantea la posibilidad de cambiar en el lector la manera en la que se relaciona tanto con la tecnología, así como con la información que obtiene de ella.

«Hay demasiado desconocimiento de todo lo que está ocurriendo desde hace un par de décadas, y de lo que está por ocurrir en el futuro cercano no sabemos prácticamente nada. No tenemos ni la más remota idea de quiénes están detrás, cuáles son sus intenciones, ni mucho menos qué nos depara la vida en los próximos años. Es esto lo que me motiva a escribir, ayudarle a pensar y entender, en la medida de lo posible, este camino que estamos transitando y a tratar de trazar un mapa de ruta del camino que nos resta», apunta el autor en su texto.