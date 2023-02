El director de Seguridad Ciudadana del municipio El Hatillo en el estado Miranda, Javier Gorriño, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier amenaza o extorsión contra su persona o negocio porque, según él, el silencio juega a favor de la delincuencia.

“Las extorsiones se han multiplicado porque la mayoría no denuncia”, dijo el subcomisario Gorriño este viernes 24 de febrero en entrevista concedida a Claro y Raspa’o, programa transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

El subcomisario expuso que por no hacerse las denuncias, la policía no tiene conocimiento de las bandas que están operando. Agregó que hay personas que no denuncian pensando en no involucrar a las autoridades para evitarse todo el procedimiento, pero al final el delito va a ir incrementando y las amenazas también.

“La impunidad sigue porque la gente no denuncia. Denuncien porque hoy puede ser usted, pero mañana puede ser alguien más. La denuncia hace que la policía haga su proceso de investigación y capture a la banda”, manifestó.

También señaló que muchas de las amenazas y extorsiones vienen de individuos y bandas que se encuentran privados de libertad en las cárceles venezolanas e igual esto debe ser atendido.

Por otro lado, dijo que las mismas personas muchas veces por las redes exponen información y promocionan sus bienes, haciendo más atractivo para la delincuencia que sean una posible víctima.

“Mientras menos denuncien y más paguen, más se va a multiplicar el delito. La única forma de reducir los delitos es a través de la denuncia”, apuntó el subcomisario.

