Las principales avenidas de Maturín están llenas de huecos

En la capital del estado Monagas, Maturín, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades para que se avoquen a la reparación de las calles y semáforos en las principales arterias viales de la ciudad, ya que en muchas avenidas se forman embotellamientos y accidentes por falta de estas señales de tránsito.



Arturo Torres, quien desde hace varios años ejerce como taxista en la ciudad, asegura que pocos son los semáforos que están funcionando con normalidad.

Esto se traduce en que avenidas como la Bella Vista, Orinoco y la Libertador, donde hay gran circulación de vehículos y no hay un semáforo que indique a quién le toca “el pase”, sean escenarios de accidentes automovilísticos.



“El llamado es a las autoridades para que hagan un recorrido por la ciudad y vean que no están funcionando los semáforos y por eso hay muchos choques. A medida que se normalizó la situación con la gasolina empezaron a salir más carros a la calle, hay tráfico y se forman las colas, pero más se congestiona por la falta de los semáforos y las tapas”, describió Torres.



También denunció que se llevan las tapas de las alcantarillas y las venden como chatarra, práctica que en los últimos meses ha ido haciéndose más frecuente debido a los ingresos que se pueden generar vendiendo este tipo de material estratégico.

Ante esto, reclama que no haya una medida de supervisión que evite que objetos del Estado se sigan vendiendo como chatarra sin ninguna sanción para los involucrados.



“Deberían hacer visitas a los locales donde venden esos hierros para asegurarse de que no haya material del estado como alcantarillas, pupitres, rejas, todas esos metales que son de instituciones públicas y la gente se lleva como si nada. No se explica que no hayan medidas para regular esto si en las alcabalas ven que los camiones de chatarra todos los días llevan estos objetos”.