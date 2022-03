Las tuberías vacías atormentan a Los Guaritos

La escasez de agua, la inseguridad y la ausencia de un servicio de aseo mantiene a los vecinos de Los Guaritos atormentados. El agua se fue hace más de una década y no ha regresado.

En Maturín vecinos del sector Los Guaritos contaron a Radio Fe y Alegría Noticias que, al igual que muchos otros sectores de la entidad monaguense recorren kilómetros para abastecerse de agua potable, un drama que ya los atormenta por más de una década.

Jorge Pulido es uno de esos afectados, asegura que según su memoria, el problema del agua tiene de 12 a 15 años poniéndolos a sufrir, pues tiene que caminar seis cuadras hasta el llenadero más cercano para cargar los botellones con los que resuelve las necesidades del día.

“Es algo que cansa, una práctica de todos los días, año tras año. A veces tengo que hacer hasta 10 viajes, ¿hasta cuando esto? desde la anterior gobernadora estamos esperando un pozo y nada. Entonces este gobernador dice que van a arreglar las bombas y a entregar otras para que se terminara este problema y hasta el sol de hoy seguimos esperando”

Para todo hay que caminar

Jorge también detalló que no solo tienen que “echar patica” para cargar agua. Para tirar la basura es el mismo procedimiento, pues el camión pasa dos veces por semana pero solo por la avenida principal, por lo que tienen que ir sacándola a medida que se acumule y tirarla en la avenida para que la casa no se les infeste de roedores e insectos.

Agua, basura y apagones

A juicio del señor Pulido, el agua y la basura son los problemas principales. Y aunque a veces se va la luz hasta por 6 horas, dice que está cansado de ir a los organismos pertinentes solo para perder el tiempo y molestarse, pues nunca se resuelve nada.

Los problemas con el agua potable están a la orden del día, tanto en ese sector como en las comunidades vecinas, así lo afirmó Gladys Velázquez, otra de las afectadas quién califica la problemática del agua como una “calamidad”.

“Constantemente esto es una odisea que vivimos aquí en los Guaritos y en los alrededores. Cada dos días estamos en esta calamidad de estar cargando agua en un chorrito que gracias a Dios lo abren en las mañanas. Y el día que sueltan el agua en las casas, es a la medianoche o en la madrugada cuando ya la gente está reventada de trabajar, entonces en la noche, cuando uno debería descansar se tiene que desvelar para agarrar agua. No es posible que estemos viviendo esta situación en pleno siglo 21. Y de paso esta agua no es apta para el consumo humano, es puro oxido, por eso es que cuando hay dinero compramos los botellones y si no, toca hervir esta porque no hay de otra. No hay plan de distribución, no pasa cisterna, solucionamos es haciendo cola en este chorrito para cargar agua”, se desahogó la señora.

También los atormenta la delincuencia

En cuanto a la seguridad, Hermelinda Portugués aseguró que en el último trimestre los robos han sido cada vez más frecuentes en las paradas de autobús y en las viviendas.

“Nosotros lo hemos visto, que han amarrado a la gente en sus casas, por aquí pasaron después de haberse robado unos aires del preescolar y en lo que mi hija se asomó la apuntaron con un arma para que se metiera en la casa y nadie hizo nada, nadie llamó y ellos se fueron muy tranquilos con su botín. A otra señora no hace mucho la amarraron en su casa y le quitaron muchas cosas pero todo el mundo se queda callado. Uno ve a los ladrones que pasan cargados pero uno llama a la policía y viene a los 3 días, ¿cómo se mete uno a defender a un vecino si ni siquiera tenemos la esperanza de que llegue un funcionario a impedir que se ensañen con uno también?”

Los vecinos dejaron en claro que la comunidad de Los Guaritos necesita también la reparación de las calles, la activación del alumbrado público y el aseo urbano. También La recuperación de espacios comunes como el parque de la comunidad y la escuela especial Teresa Leonett, sin embargo, encabezando esta lista, la deficiencia de agua potable es la necesidad que claman sea atendida lo más pronto posible.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.