Lasso promete un concierto inolvidable en 13 ciudades del país

El cantante venezolano Lasso regresó nuevamente a su país para ofrecer sus grandes éxitos en una gira que lleva por título Lasso vs Quedarse solo para siempre la cual llevará a 13 ciudades de Venezuela, la cual empezó por la ciudad de Barquisimeto este viernes 2 de junio.

Los detalles de la gira los dio a conocer en un encuentro con los medios de comunicación el jueves 1 en el auditorio de la Fundación Empresas Polar, en Caracas.

Lasso se mostró simpático, sarcástico y también asombrado por la gran afluencia de periodistas que acudieron a la convocatoria, pues asegura que es su primera rueda de prensa de una gira. Con un “¡Hola! ¿Cómo están?” hizo su entrada al sitio ataviado con una camisa negra y pantalones estampados bota ancha.

Lasso asegura que no es una gira tradicional

Para el hijo del locutor y cineasta Henrique Lazo es “un absurdo cantar en 13 ciudades” porque cuando empezó a hacer música y tocar no esperaba hacerlo en más de tres ciudades. Para él, lo que está a punto de suceder “es una de las cosas más lindas”, pues espera que los conciertos salgan como espera tanto él como su equipo de trabajo porque no es una gira tradicional de llegar, cantar y ya, pues el tour Lasso vs Quedarse solo para siempre tendrá pantallas interactivas y un museo.

Aunque no es la primera vez que se presentará en la Universidad Simón Bolívar el próximo 1 de julio, pues cuando le propusieron cerrar la gira ahí, no lo podía creer. “El primer concierto que tuve como Lasso en la USB fue muy loco, le abrí a Miley Cyrus hace 350 años y es muy loco estar ahí tocando solo ahora”, expresó un incrédulo Lasso.

No obstante, resaltó que sus próximas presentaciones no serían posible sin el apoyo de todos los patrocinadores, sobre todo de Empresas Polar y sus productos. “Estoy muy agradecido”, dijo.

Lasso indicó que el set de temas estará compuesto por 26 canciones que lo acompañarán en los distintos escenarios de Venezuela. “Vamos a mostrar un museo donde va a estar toda la gente que formó parte de mi vida dentro del concierto. Todo esto se trata de no quedarme solo para siempre. Habrá entrevistas con gente de mi pasado y hay una participación importante de las fans”, expresó.

El joven cantautor destacó que el objetivo de esto es que el público cuando salga diga: “¡valió la pena lo que gasté acá!”. Además, agregó que regresar a Venezuela es “increíble” y que desea seguir viniendo todos los años pues estar en su país “es un placer”.

No habrá temas nuevos durante los shows

Ante una de las interrogantes sobre si estrenaría algún tema, el inquieto Lasso aseguró que no, aunque recordó que la canción Ojos marrones la estrenó en la gira anterior, pero en esta ocasión interpretará los temas que escogió su público a través de una encuesta que hizo el músico en sus redes sociales.

Lasso comentó que le gusta mucho ir a conciertos y que por eso va a todos los que pueda asistir. Por tal razón, desea que el público que asista vea algo especial “Tenemos muchos momentos dentro del concierto con participación e interacción. Es un concierto que la gente va a recordar”.

No obstante, aunque comentó que su pasión es hacer música, escribir canciones, confesó que no le agrada mucho el mood de estar triste para componer un tema exitoso. “A la gente le encanta las canciones tristes, pero estar triste escribiendo una canción es lo peor”.

Adicionalmente, Lasso comentó –entre risas- que él “odia” el 80% de sus canciones “porque uno siempre quiere tocar lo último, lo que tiene que ver con uno. Me pasa con Diferente.

La actuación no es su fuerte

Durante la rueda de prensa surgió el tema de su participación como protagonista en la telenovela Nacer contigo que transmitió Televen en 2012. “No soy buen actor, lo he intentado unas cuantas veces, pero no soy bueno. Recuerdo el primer capítulo que pusieron en una rueda de prensa así como hoy y no soy de verme nunca, ¡ni en los videoclips porque me da pena!”, dijo.

Por otra parte, resaltó la carrera de la actriz Jossette Vidal con quien compartió el rol protagónico, pero que “tuve el error de no haberme preparado como actor. Jossette es una súper actriz, es preparada y la diferencia es notable”, pero que lo suyo es la música y que aunque quiera, de esa área no se podrá escapar.

Tema para una copa de fútbol

Lasso siempre resaltó que lo suyo es la música y, entre confesiones, dijo que está haciendo un tema para la campaña de una copa de fútbol. “No sé si lo puedo decir, pero creo que ya lo dije (risas)”. Agregó que es una canción que está escrita desde hace dos años, solo que ahora debe hacerle ajustes.

El encuentro con los medios de comunicación duró casi 50 minutos y culminó con la proyección en pantalla con los nombres de las 13 ciudades donde Lasso llevará su Lasso vs Quedarse solo para siempre: Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ordaz, Maturín, Puerto La Cruz, Margarita, Mérida, Barinas, Valencia, Punto Fijo, Maracay, San Cristóbal y Caracas.

Foto: Lenys Martínez

