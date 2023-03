Laura Castillo: la desinformación en Venezuela no es “casual”

A criterio de la periodista Laura Castillo, cofundadora y directora de El Bus TV, la desinformación en Venezuela no es un “evento casual”.

“Estoy convencida de que existe una política de desinformación en Venezuela, liderada por muchos estratos que se encuentran en el poder”, destacó la periodista durante una entrevista en el programa En Este País, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Durante la conversación, Castillo manifestó que la población venezolana está desinformada en casi todos los temas, sobre todo aquellos vinculados a salud, educación o política.

“Así como existe una política de desinformación, tampoco existe en las instituciones del Estado campañas informativas para temas muy relevantes. Esto nos lleva a entender que el venezolano está muy desconectado de la realidad de su entorno”, apuntó.

La labor de El Bus TV contra la desinformación

En este sentido, la directora de El Bus TV que este medio de comunicación nace por la necesidad de contenido que había en las calles, por lo que trabajan para hacer llegar las noticias a los ciudadanos que no tienen la oportunidad de informarse debido al mal servicio de Internet o al cierre de varios medios de comunicación nacionales, regionales y locales.

“Nosotros hacemos un noticiero que es off line para poder llegarle a la gente que no tienen acceso al internet”, explicó. “Las reacciones que recibimos cuando repartimos nuestra información es que las personas señalan no saber sobre el tema que estamos publicando. La desinformación es bastante general”.

“Somos un medio pequeño pero con alcance valioso a través del cara a cara”, agregó.

Actualmente se encuentran en 10 ciudades del país con este proyecto informativo que ofrece la divulgación de noticias al colectivo en general, sin la autocensura.

“Los desiertos informativos se han convertido en el reto de la comunicación y del periodismo por la desaparición de los medios locales, como consecuencia de la crisis económica”, apuntó.

Consideró que cuando se pierde el periodismo local, se pierde referencia, la conexión y la contraloría al poder, “porque te enteras más de lo que ocurre en Ucrania que de lo que pasa en tu municipio”.

