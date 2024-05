Laura Termini: “Uno tiene que llenarse de calle”

Laura Termini es una actriz bastante expresiva no solo con su voz, sino también con sus ojos y manos mientras habla. Decidió probar suerte en Estados Unidos hace más de 30 años y, desde entonces regresa de tanto en tanto a su país: Venezuela.

Su rostro permite conectar con aquella TV venezolana de las grandes producciones. Empezó a trabajar en la pantalla chica cuando apenas era una niña y marcó huella en la famosa serie Crecer con papá, así como también en la telenovela Las Amazonas y en más de 20 dramáticos en 40 años de carrera.

De una manera cercana, sencilla, de risa fácil, amante de la montaña El Ávila, que se llena de calle y que sabe conectar con la gente, esta caraqueñísima actriz conversó con el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias.

-¿Qué queda de la niña de los Minipops, Crecer con papá y Las Amazonas?

-“¡Qué buena pregunta! Queda la ilusión y las mariposas en el estómago desde el primer día que empecé a cantar y a actuar en el escenario”, comenta con remembranza y resalta que cuando las cosas no salen tan bien en el medio donde se desenvuelve, trata de conectarse con esa niña para encontrar la base y el núcleo “de lo que es ser un artista. Ahí vuelvo cuando la gente me saca de quicio (risas)”.

Termini dice que cuando ocurren esos momentos que se le escapan de las manos y no los puede controlar lo pone en manos de Dios. “Dios nos pone en un momento y lugar que tienes que estar y estás viviendo por algo, por algún aprendizaje. El resultado no viene de inmediato y se debe estar centrado mentalmente, apartar las emociones y conectarse espiritualmente”.

“Mi carrera ha sido continuar”

¿Cuál es el balance que haces e tu carrera hasta hoy 29 de abril de 2024?

-“¡Wow! Al final soy una gran comunicadora. He hecho radio, cine, estoy haciendo contenido digital desde hace 15 años. Creo el balance que llevo es que durante mi carrera he visto muchos famosos, gente subir muy rápido y luego no los ves. Mi carrera ha sido continuar”, comenta.

Termini asegura que en la carrera artística si bien hay que tener talento, este debe ir de la mano con otras cosas, entre esas: amor, suerte, constancia, trabajo y el estudio continuo.

Esta actriz venezolana estuvo tiempo fuera de las pantallas venezolanas, aunque la producción también mermaron durante 13 años, pero en el 2023 a Termini le propusieron formar parte del elenco de Dramáticas, proyecto que marcó el regreso de las telenovelas a Venezuela y en un formato distinto al tradicional: 12 capítulos que se transmitieron no solo en televisión sino también vía streaming.

Háblanos de tu participación en Dramáticas…

“Fueron doce episodios bastante intentos porque la grabación se hizo en un pequeño tiempo. Estoy muy contenta con lo que hice de mi personaje, con lo que logré. Apenas acabo de ver mis escenas. Quedé satisfecha con mi trabajo, ellos (el equipo de producción) tuvieron que hacer cortes, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Fue un personaje genuino y esperanzador y creo que eso era lo que quería transmitir”, dijo.

-¿Crees que sea posible volver a tener ese mercado de telenovelas en Venezuela?

“Creo que sí. Si nos sabemos adaptar a los nuevos formatos. Me acuerdo que cuando hice mi primera película en Estados Unidos, esta película fue directo a video a las plataformas de cable y la gente me decía: ‘¿estás grabando una película directo a video?’ y les decía: es una película igual y está filmada en formato de cine, lo único es que no la ves en la gran pantalla sino en la televisión. Mira dónde estamos ahorita con las grandes plataformas como NetFlix, Amazon. ¡Es lo mismo!”, comenta.

Termini está segura que en Venezuela se puede hacer telenovelas con los formatos tecnológicos actuales y porque además, hay talento actoral de sobra que quiere trabajar. “¡Hace falta trabajar detrás y delante de las cámaras!”.

Foto: Prensa Laura Termini

¿Cuál ha sido tu rol más emblemático, el más difícil y por qué?

(Suspira) “Dramáticas. Fue full difícil porque aunque era un personaje que lo veías en su candidez, realmente era como el reality de una actriz que vuelve luego de mucho tiempo. Nunca me retiré, pero ese personaje de esa muchacha que estaba volviendo al medio y se queda trabajando en la TV detrás de escena me trajo muchos recuerdos. Un personaje que quería hacerlo desde la verdad”, comentó risueña.

Cuenta que su rol de ‘Lalita Fonseca’ en Dramáticas le pareció un reto porque lo balanceó con la niña-adolescente-adulta que sufrió burlas. “He vivido cosas difíciles y siempre volteo la tortilla para verle la parte positiva”, dice.

“Estamos pasando por momentos difíciles”

¿Qué significó para ti el regreso a Venezuela?

Sus ojos verdes se abren de manera muy expresiva y suelta: “¡Ha sido reconectarme conmigo, con mi Ávila! Soy una caraqueña y amo la ciudad, reconectarme con la gente. Aunque también ha sido duro y doloroso porque no se puede tapar el sol con un dedo. Sé de todas las etapas que hemos pasado los actores. Estoy conectada con la realidad. No puedo vivir en una fantasía, no”, agregó.

Termini resalta que el medio artístico no escapa de la crisis que atraviesa el país. “Sé que estamos pasando por momentos difíciles, de transformación, el medio artístico es un reflejo de eso”, pero destaca que decidió apostar en ella, así tenga que ir y venir varias veces. “Costeo mis cosas”, dijo.

La actriz comenta que hay personas que creen que los venezolanos que están fuera del país todo se les hace más fácil. “A veces la gente no cree que trabajamos en cosas que no tienen nada que ver con el medio del entretenimiento”.

-¿Te ha tocado?

-“Me tocó. Lo que pasa es que emigré hace mucho tiempo. Fui niñera, vendí refrescos en supermercados, hice mandados, trabajé en restaurantes para pagar mi colegio allá, mis estudios, me tocó hacer de todo. También repartí comida. Eso nunca me pesó, porque creo que un actor debe llenarse de experiencias de todo tipo y si he hecho de mesonera pues en una obra se me hará mucho más fácil hacer de mesonera”, expresó orgullosa.

Para Termini el trabajo se respeta, porque todos hacen falta. “Una cosa es ser artista y otra es ser celebridad. Ser actor no tiene nada que ver con la belleza. Celebridad y portadas de revistas son otra cosa. La vida real no está llena de modelos, sino de gente como tú, como yo, somos gente real y eso me ha servido para tener una carrera actoral”, dijo.

“Uno tiene que llenarse de calle aquí y en cualquier país”

-¿Qué más te falta por hacer?

(Risas). “Cuando inventen otro medio ahí estaré. Soy muy curiosa, me encanta aprender y experimentar. La vida me ha dado la oportunidad de trabajar en todos los medios. Me encanta poder tener contacto con el público. Me gusta todo. Pienso que los artistas debemos tener una función social. ¿Cómo puedes interpretar roles si vives en un mundo de cristal?”, se preguntó.

Termini agrega que cuando tiene oportunidad le pregunta al señor que le hace los traslados en taxi si le alcanza la plata, o también le hace la misma interrogante al señor del kiosco. ¿Pagas en dólares, bolívares? Uno tiene que llenarse de calle aquí y en cualquier país. He tenido la oportunidad de viajar y le pregunto al ciudadano común, porque una cosa es el turista y otra es el que vive la calle”, aseguró tajante.

¿Qué te hizo regresar al país?

Piensa unos instantes y responde: “Tenía muchos años con ganas de querer hacer cosas acá, pero las producciones no se activaban. Cuando me dijeron algunos amigos dije que sí vamos a hacerlo, así tenga que sacrificar cosas, así tenga que ganar menos. Le debo a Venezuela mi formación y aquí tuve una época donde me formé con los horarios, con la educación que respeta, y eso me lo llevé para afuera y pude anclar muy bien mi profesión con la parte americana porque los americanos son muy de reglas. En Venezuela me siento que estamos en una transformación y quiero ser parte de ello”, aseguró.

-Parte de esa transformación… es que eres una de las actrices que estrenó el teatro del Centro Comercial Líder con la obra El Cartero… ¿Qué significó eso?

Vuelve a abrir sus expresivos ojos verdes y soltó: “¡Imagínate lo que es abrir un teatro en tu país! ¡Es una bendición! Estaba en las cortinas atrás y decía: ‘¡Dios mío, gracias!’. Nos costó llenar el teatro, no estábamos sold out todos los días, pero pa’ lante para sacar esto. Después de eso el teatro ha estado lleno, es una satisfacción muy linda. Al igual que con José Gregorio (Hernández, el msucial), que nos ha costado casi dos años de producción.

Rueda de prensa de «El Cartero» noviembre de 2023 | Foto: Lenys Martínez | Radio Fe y Alegría

José Gregorio Hernández, el musical; es un proyecto que inició hace más de un año cuyo estreno estaba previsto para darse a finales de 2023, lamentablemente no ocurrió y es ahora, en mayo de 2024 cuando finalmente verá la luz ante el público en el nivel Entretenimiento del Centro Comercial Líder. Sobre esto, Laura Termini comenta que el camino estuvo difícil, pero pese a todo, los actores no desmayaron y decidieron seguir adelante con esta puesta cultural para que fuese asequible para todas las personas.

A su juicio, el teatro no tiene que ser elitesco y que el Estado debería aportar económicamente al teatro, pero que eso ocurre en pocos países.

“El teatro es una manera de conectar con la sociedad. Cuando el director de José Gregorio (David Chacón) me llamó y me preguntó si quería hacer esto, le dije que sí, aunque hace unos meses las personas que iban a meter dinero, no lo hicieron, fue fuerte. Buscamos colaboradores, poco a poco llegaron patrocinantes y estoy segura que a partir de esto nos llegarán más oportunidades”, comentó.

Para Termini, participar en este musical es porque es una persona de fe y que además, está cumpliendo una promesa. Creo en Dios sobre todas las cosas y pienso que Dios me pone en un momento importante en una Venezuela que quiere resurgir de las cenizas”, dice mientras esboza una sonrisa llena de esperanza.

“¡Nos quedamos!”

“Esta obra es llenarnos de calle, de fe, bondad, esperanza, porque al final es sobre la resiliencia venezolana. Nos llena de fe a todos los que estamos acá porque cuando nos dijeron que no podíamos seguir más, dijimos: ¿sabes qué? ¡Nos quedamos! No pudimos (en principio) por los fondos. Todavía estamos con colaboraciones, sponsor, trabajar con las uñas por amor al arte”, puntualizó.

¿En qué otros proyectos vamos a ver a Laura Termini?

-“Este año estamos tratando de ayudar a varios amigos actores en concretar proyectos de cine y buscando dinero para poder hacer cosas aquí en Venezuela”, adelantó.

Laura, unas palabras finales para todas las personas que sueñan con hacer arte…

“Hay que conectarse con el corazón, con la misión de vida y con lo que Diosito te dio para poder dejar en este mundo una huella positiva, porque el arte al final tiene que ser para eso, para trabajar para la luz, a veces para la oscuridad porque a veces nosotros nos tenemos que dar cuenta de cuál es nuestro lado oscuro para poder verlo y reconocerlo y seguir hacia adelante”, finalizó.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.