Leones de Caracas anuncia fecha para retornar a la acción

Ya viene la nueva temporada del béisbol profesional en Venezuela, y los equipos se alistan para saltar al terreno de juego. Los Leones del Caracas ya fijaron la fecha para saltar al gramado del estadio Universitario de Caracas.

Según la misma organización, los melenudos saldrán al campo el próximo 5 de octubre de 2022 con José Alguacil como mánager desde el primer día.

De acuerdo con el departamento de prensa de los Leones del Caracas, la organización determinó que iniciará los entrenamientos con los lanzadores y receptores, quienes deberán presentarse desde el primer momento.

Tanto los serpentineros como los guardianes del plato serían los que más ameritan de un proceso de adaptación al entorno beisbolero venezolano para que puedan responder con efectividad en los juegos.

No obstante, el club dejó claro que cualquier jugador que desee incorporarse a los entrenamientos será bienvenido.

Por lo pronto, la gerencia de Los Leones del Caracas ya anunciaron que se reforzaron con importantes figuras como Oswald Peraza jr (SS), Alfred Gutiérrez (RHP), Randy Valladares (LHP), Gabriel Noriega (SS), Juan Infante (OF), Luis Rico (LHP), Orlando Arcia (UT), Oswaldo Arcia (OF) y Wilfredo Giménez (C).

Hay que recordar que los Leones culminaron en la temporada pasada en el tercer puesto de la tabla de posiciones con récord de 26-23.