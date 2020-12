Lewandowski, CR7 y Messi compiten por el premio The Best

La FIFA ya dio el veredicto. Los tres nombres han sido develados: Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Cristiano Ronaldo (Juventus) y el argentino Lionel Messi (Barcelona) son los que optarán por el premio.

El máximo ente del fútbol mundial informó que el nombre del ganador será revelado el 17 de diciembre de 2020.

La particularidad de la edición del premio The Best de la FIFA 2020 no escapa de la coyuntura pandémica. Será virtual desde la sede de la FIFA Zúrich y será transmitido en vivo por televisión.

La responsabilidad de la conducción del evento recayó en el exjugador neerlandés, Ruud Guillit y la periodista inglesa, Reshmin Chowdhury.

En categoría femenina optarán al galardón la inglesa Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City), la danesa Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) y la francesa Wendie Renard (Olympique Lyonnais).