Ley de Cooperación va «contra la ayuda y el apoyo internacional»

La directora del Centro para los Defensores y la Justicia (Cepaz), Marianna Romero, expresó que el proyecto de la Ley de Cooperación Internacional es “contra la ayuda y el apoyo internacional” para el país.

La defensora de derechos humanos indicó que este proyecto de ley no es algo nievo, porque desde año 2005 se había iniciado los intentos para aprobar un instrumento que pueda crear controles para la sociedad civil. Específicamente a todo lo que tenga que ver con cooperación y ayuda en materia de derechos humanos.

“De hecho en el 2006 un proyecto fue aprobado en primera discusión pero no avanzó, en el 2010 se remoto no avanzó de nuevo, en el 2015 se avanzó cómo tercera vez pero no se concretó”, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Romero manifestó que después del 2015 comenzaron a identificar una serie de ataques de distintos funcionarios de alto nivel, haciendo alusión de la necesidad de aprobar un instrumento orientado a condenar la entrega recursos y controlar las ONGs.

“Incluso decía expresamente sancionar a las organizaciones que estén aliadas con potencias extranjeras. Solo en 2020 se produjeron 5 amenazas de este tipo”, precisó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Asimismo, dijo que eso llevo a que en el 2021 luego de que fuese electa la Asamblea Nacional del 2020, el representante del Ejecutivo nacional en consejo de ministros anunciara que en el plan legislativo debía agregarse un instrumento con estas características.

Por lo que en el mes de abril del 2021, el presidente de la Comisión de Política Exterior, anunció que ya tenían en discusión un borrador del proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, que no es hasta este mayo del 2022 que se hace público este texto.

“Y cuando se analiza vemos que se quiere aprobar un nuevo texto normativo que más allá que sea una ley que regule lo internacional, va hacer que haya mayores controles a la sociedad civil venezolana”, detalló.

Impacto negativo

Romero expresó que al aprobarse esta ley tendría un impacto negativo, ya que pretende regular y tener un ámbito amplio de aplicación que incluya a las organizaciones de derechos humanos, sindicales y humanitarias que bajo el respeto de la cooperación de la soberanía se establezcan mayores controles.

También señaló que esto afectaría la libertad de asociación, la libertad de expresión y que incluso esta normativa podría establecer sanciones que no solo ilegalicen a las organizaciones, sino también prohibir actividades, restringirlas o eliminarlas.

“Aquí saldrían afectados las victimas pues las organizaciones son las que han estado atendiendo sus necesidades”, manifestó.