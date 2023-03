Leyla Escobar: el magisterio seguirá reclamando sus derechos

Ante la respuesta negativa por parte de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, de no firmar una nueva Contratación Colectiva, Leyla Escobar, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), aseguró que el magisterio seguirá reclamando sus derechos.

“El magisterio, con certeza, va a permanecer reclamando sus derechos hasta que lo personeros del gobierno, por lo menos, se sienten y busquen soluciones al derecho de los docentes a vivir con dignidad y tener salarios dignos para poder trabajar y alimentarse”, respondió Escobar este lunes 13 de marzo en el programa Punto y Seguimos, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Indicó que le sorprende las declaraciones de la ministra Santaella, quien afirmó que no firmará una Convención Colectiva, porque hasta el mes de diciembre de 2022, de acuerdo con Escobar, se discutieron todas las cláusulas de la nueva Contratación Colectiva.

Detalló que quedaron pendientes las cláusulas económicas que no se ajustaron a los requerimientos que exigía la FVM.

“Fue cuando la ministra y las personas del gobierno se pararon de la mesa y hasta el día de hoy no han vuelto”, expresó Escobar.

«No vamos a caer a mentiras»

Santaella informó el viernes 10 de marzo que el Ministerio no pretende firmar una nueva Convención Colectiva que no se cumpla como en el pasado.

“No puedo decirles que en este momento vamos ya a firmar el contrato. No podemos hacerlo porque no les vamos a mentir a nuestro pueblo. No vamos a caer a mentiras y a firmar contratos leoninos como se hizo en el pasado que no se cumplieron”, declaró la ministra.

Agregó que por ahora el gobierno nacional no puede decretar un aumento salarial, pero puede entregar bonos a los maestros.

En ese sentido, habló sobre el bono de 30 dólares que propuso el presidente de la República, Nicolás Maduro, y dijo que esta bonificación la ajustarán cada que vez aumente el precio del dólar frente al bolívar.

