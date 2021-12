Liberados con medidas cautelares ex directivos de Corposalud Táchira

Con medidas cautelares fueron liberados los 4 ex directivos de Corposalud del estado Táchira, quienes permanecieron detenidos por 63 días desde que fueron aprehendidos el pasado 7 de octubre.

El diputado del Consejo Legislativo de la entidad Juan Carlos Palencia confirmó la noticia a través de sus redes sociales este sábado 11 de diciembre. Entre los detenidos se encontraba su esposa.

El legislador calificó a estos trabajadores de la corporación como presos políticos, «presos de conciencia, presos de una campaña electoral». Por eso agradeció el apoyo de muchos ciudadanos en Táchira para que fueran liberados.

Palencia señaló que estas 4 personas fueron «detenidas injustamente sin ningún elemento de hecho ni de derecho fundamentado, eso fue un falso positivo producto de una campaña electoral».

Los funcionarios son el ex presidente de Corposalud Ildemaro Pacheco, junto a la ex administradora Coylu Arias, esposa de Palencia, la odontólogo Lorena Colmenares y el ex encargado del depósito Braulio Gómez.

Se les imputaron los presuntos delitos de peculado doloso propio, obtención ilegal de lucro en actos de administración pública y agavillamiento.

En su momento fueron acusados de supuestamente desviar medicamentos para su lucro personal que eran entregados en jornadas de beneficencia en distintas comunidades de la entidad.

En la audiencia de este viernes 10 de diciembre fueron puestos en libertad condicional y se les ratificó por parte del Tribunal los presuntos delitos. Estuvieron recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de San Cristóbal.