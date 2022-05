Línea de alta tensión pone en riesgo a los habitantes de Caño de Sawa, Guajira

En la comunidad de Caño de Sawa, en el municipio Guajira, Zulia, viven en medio de la crítica situación por los accidentes por contacto con guayas eléctricas de alta tensión.

Los vecinos de esta comunidad contaron a Radio Fe y Alegría Noticias que los contactos accidentales de alto voltaje han ocasionado la muerte de varias personas en esta vía que conduce a la comunidad.

«Han habido accidentes por pasar cerca de la guaya», dijo Bergelys Palmar. Agregó en su testimonio que las guayas están muy bajas, por lo que pasar por la carretera es exponerse a un accidente.

«Las guayas aquí no sirven. Se caen a cada rato con un vientecito. Aquí (recientemente) hubo un muerto por las guayas», expuso José Palmar, quien además denunció que los entes municipales no aparecen para atender este problema.

«No hay postes (eléctricos). Aquí prácticamente sobrevive quien pueda. Aquí no hay alcaldía, no hay vivero y no hay nada. Han muerto como 8 personas y han muerto (también) animales como vacas y caballos», dijo Adriana Montiel, otra habitante de la zona.

Vecinos relataron que a diario pasan por la línea de alta tensión arriesgando su vida. Al mismo tiempo manifestaron que son ellos mismos quienes refuerzan los postes que se encuentran inclinados, ya que no hay ninguna atención de parte de Corpoelec y los entes gubernamentales.

Esta comunidad, que se encuentra a 2 kilómetros de la población de Paraguaipoa en la Guajira zuliana, requiere atención urgente a este problema, indicaron los habitantes.