Llaman a tener un “optimismo realista” con el nuevo CNE

Robinson Rivas es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela y ha participado activamente en la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. Se postuló como candidato a rector del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil.

En diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias, manifestó que la extensión del lapso de postulaciones por 10 días más que este martes 16 anunció el Comité de la Asamblea Nacional pudiera deberse a negociaciones entre los diferentes factores políticos de cara a conformar un nuevo CNE “porque probablemente hayan valorado el nombre de otras personas que no están en el listado inicial”.

Sin embargo, señaló que este tipo de “acciones de postergar, de cambiar las reglas del juego, las fechas, generan dudas, suspicacias y sería preferible ceñirse al reglamento y a lo que ya se venía avanzando”.

El también profesor universitario aseguró que en el grupo de los postulados hay muchas personas con las suficientes credenciales académicas, con el debido perfil y capacidades para ocupar un cargo de esta naturaleza.

Lo motivó su experiencia

En cuanto a sus motivaciones para presentarse a este proceso, contó que se debe principalmente a que ya lleva tiempo trabajando en procesos electorales haciendo auditorías en la parte técnica del sistema venezolano.

También porque está convencido de que “la vía electoral es la mejor para que la sociedad arregle los problemas que tiene”.

Su postulación obedece a contribuir a que la sociedad venezolana recupere confianza en el sistema electoral, “no solamente a hacer críticas sino a tratar de colaborar en función de que más y más ciudadanos se incorporen a la vía electoral con confianza, con claridad, con sinceridad”.

Dijo no tener un plan preconcebido en caso de llegar a ser designado como rector electoral. No obstante, adelantó que una de las primeras tareas sería, desde su experiencia en el área de soporte técnico, la de reforzar la información hacia el electorado, los mecanismos de su supervisión del proceso automatizado así como consolidar los factores de confianza para que la sociedad civil “que todavía tiene dudas, tiene justificadas razones para sospechar de la calidad del árbitro vea esa transparencia”.

También propuso, en esta línea, invitar a las personas a participar en las auditorías, en la elaboración de los padrones electorales, “y en la medida en que las personas vean que efectivamente eso lleva a una claridad del proceso electoral seguro que eso va a generar mucho más confianza”.

Otra de las ideas que Rivas maneja desde la sociedad dentro del CNE “es que las reglas electorales se respeten y se aclaren para todos los actores. Eso haría que otros actores como partidos políticos y de la sociedad se animarían a participar porque estarían seguros de que no los van a coaccionar, no les van a quitar sus candidatos, que no van a hacer regulaciones que no están dentro de la ley”.

Por otro lado aseguró que el sistema automatizado dentro de la arquitectura electoral de Venezuela “funciona bastante bien. Esto puede resultar incómodo para algunos factores políticos porque hay muchos miedos inundados, matrices de opinión que no corresponden a la realidad por algunos intereses de las partes políticas”.

“No se ha demostrado que haya habido fraude en lo técnico”

El aspirante a ser autoridad en el CNE certificó que “no se ha demostrado que haya habido fraude en la parte técnica”. Aunque admitió que en otras áreas del sistema si se han presentado otro tipo de irregularidades en los precedentes eventos electorales que han sido denunciadas en su debido momento.

Al cierre de la entrevista, también recomendó que desde el nuevo CNE se deben activar campañas de información hacia la población para transparentar cómo funciona el sistema electoral venezolano. “Para demostrar que es mucho más seguro y menos vulnerable que los sistemas manuales”, acotó.